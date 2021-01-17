中大內地教授李薇疑用長者八達通搭港鐵　深水埗站內遭查票拒合作

網上瘋傳一段中年女子昨午大鬧深水埗港鐵站的影片，事後有人認出該名女子為中文大學政治與行政學系助理教授李薇。片中可見，該名女子遭6名港鐵職員包圍查票，被要求出示身份證明文件，惟她拒絕合作，稱﹕「我用錯八達通！」及說出自己的身份是「中文大學老師」。事後有警員接報到場調查，她向警員大呼﹕「係你哋唔啱！我係用錯咗八達通，你哋就拉我！」。警方指，該名39歲姓李女子最終向港鐵職員出示身份證明文件以作票控用途。據悉，有人報稱自己用錯父親持有的長者八達通。 《香港01》事後聯絡李薇查詢事件，她未有回應自己是否片中女子，僅稱﹕「這位女子想要表達的東西應該已經可以從影片資料上看到。」

▼▼女子大鬧深水埗港鐵站連環圖▼▼

片段拍攝於昨午（16日），現場是深水埗港鐵站閘內大堂，有6名港鐵職員手拉手形成人牆，包圍一名戴花口罩的女子，其中一名女職員雙手捉緊該女子的手腕。該女子情緒激動，以帶鄉音的廣東話稱﹕「我要報警呀！」女職員指警察將到場及已攝錄現場情況，女子不滿說﹕「你咁樣鬧我做乜嘢呀！」

過程中，女子激動地高聲尖叫，口罩亦不斷滑落，露出鼻子及嘴巴，「你哋港鐵係資本家！」、「係咪一定要扣我50蚊，人哋一個月一日人工有冇50蚊呀？」又直斥職員為「資本家走狗」，並多次掙脫女職員的手。她又解釋﹕「我用錯八達通。」職員解釋需要查看其身份證，惟女子未有合作，更自稱「我係中文大學老師呀」。其後有兩名軍裝警員到場調查，該女子將衣物擲在地上，高舉手指稱﹕「你有事就搵我同事，唔係搵我！......佢哋違反國安法！係你哋唔啱，我係用錯咗八達通，你哋就拉我！」

片中可見，事件中有一名男途人舉機近距離拍攝女子，被職員要求出示身份證資料。據悉，職員其後以違反《港鐵附例》第28H(1)(D)，向男途人發警告信。

李薇至今未有正面回應事件

片段在網上流傳一日後，有人今日（17日）認出該名女子懷疑是中文大學政治與行政學系助理教授李薇。根據懷疑屬於李薇的個人Facebook專頁可見，昨日她曾上傳兩張環保署減廢回收活動「綠在區區」街站的照片，相信是在深水埗欽州街及福華街交界拍攝，有網民在李薇的帖文下留言問﹕「教授有無用長者八達通啊？」並要求她回應深水埗站事件。李薇在傍晚6時許回覆時僅稱﹕「我只想呼籲大家多關注環保，減少垃圾。」。

《香港01》記者其後向李薇查詢事件，她以簡體字回覆﹕「這位女子想要表達的東西應該已經可以從影片資料上看到。謝謝關注：），歡迎您有機會多關注中大的學術、科研、和文化活動」，並未有正面回應自己是否片中女子。

▼▼李薇言論出位曾拾街邊祭品煮三餸一湯▼▼

翻查資料，李薇出生於上海，在復旦大學完成學士及碩士學位，2008年到香港大學攻讀博士學位，其後任職中大政政系助理教授。她過往亦曾有不少「出位」言論。去年9月正值農曆七月，她在Facebook發文及張貼多張圖片，自稱拾取路邊祭品後拿回家煮了三餸一湯，並以簡體字留言稱﹕「其實這些食物可以拿回家自治美食，左下的鹵花生就是本人披星戴月拾來的花生......簡單美味」。其行徑令人詫異，當時有人留言批評她鬼月期間吃鬼魂的祭品「慘絕人寰」，但她未有理會，更稱﹕「水果也好吃，哈哈，我開心關你屁事。」。

警﹕女子終出示身份證作票控

警方表示，昨日（16日）下午約4時25分接獲港鐵職員報案，指一名女子於深水埗港鐵站懷疑使用特惠八達通卡入閘，職員遂向該名女子查票，惟對方不合作，職員於是向警方求助。 人員接報到場，該名39歲姓李女子經勸喻後願意向港鐵職員出示身份證明文件以作票控用途。案件列作「違反《香港鐵路附例》」，交由港鐵跟進。

中大發言人則表示，中大不評論個別事件。如有大學成員被裁定觸犯法例，校方會按既定程序處理。

港鐵﹕女子曾推撞職員 終徵收附加費

港鐵回覆事件稱，根據記錄，昨午（16日）約4時20分左右，港鐵顧客服務及收益保護組人員於深水埗站大堂執勤期間，留意到一名女士使用特惠車票入閘，懷疑她沒有繳付正確車資，於是上前請該乘客出示車票檢查。該乘客初時拒絕合作並推撞職員，其他職員於是上前協助及報警求助。其後，該乘客出示了一張長者八達通及身份證明文件。職員檢查後，證實該乘客並不符合使用長者八達通的條件，違反車票發出條件。其後警員到場處理，職員也按程序根據港鐵附例向她徵收附加費，而該名乘客繳付了附加費後自行離開。事件於下午約5時處理好。

港鐵藉此機會呼籲乘客，必須要繳付正確車資，配合港鐵人員的查票工作。根據港鐵附例，職員如發現乘客違反港鐵附例或車票發出條件，可向該名乘客徵收附加費，若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可被罰款5,000元。