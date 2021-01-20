社署副署長林嘉泰灣仔辦事處內昏迷　留醫深切治療部

撰文： 彭愷欣 黃偉民 陳蕾蕾 郭倩雯 鄧家琪 最後更新日期： 2021-01-20 15:39

今（20日）早8時許，灣仔胡忠大廈一辦公室內，有一名男子不適暈倒，同事發現後立即警，59歲姓林的事主昏迷由救護車送往律敦治醫院搶救。事主為社會副利署副署長（服務）林嘉泰，當時他正在胡忠大廈8樓社署總辦事處內工作。據悉，林懷疑腦幹中風，目前在深切治療病房留醫。中午近2時許，有自稱為林的教友在病房外等候。

下午2時半，林嘉泰由醫生推出病房，他躺在病床上，需要戴上呼吸機，由救護車從律敦治醫院轉送東區醫院。

社署發言人回覆指，今日上午約8時，社會福利署副署長（服務）林嘉泰被同事發現昏迷於辦公室，署方人員立即報警，救護車隨即到場並將他送往醫院救治，署方十分關心副署長的情況，已即時聯絡其家人並會提供適切的協助。就有關副署長的病情和身體狀況，由於涉及個人私隱，署方不便提供。

林嘉泰服務社署30多年，他於1987年7月加入社會福利署。去年3月，新冠肺炎襲港初期，本港出現口罩荒，當時林嘉泰表示，向1280個住宿照顧服務單位共分發100萬個口罩，供職員使用。其後，他聯同行政長官林鄭月娥，到香港弱智人士家長聯會和勵智協進會探訪及贈送口罩。