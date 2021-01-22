奪命垃圾槽｜死者兼職山景清潔工3個月墮槽亡　工友指設計有問題

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-01-22 12:25

屯門發生清潔工飛墮垃圾槽的致命工業意外。今日（22日）凌晨約零時17分，警方接獲山景邨景樂樓地下垃圾房員工報案，指發現一名男工人，昏倒於其中1個垃圾桶內，送往醫院搶救終證實不治。 工友表示，死者僅入職約3個月左右，平時工作「好勤力」，並形容垃圾槽設計上有問題，「都危險㗎」。記者透過門縫拍攝到肇事35樓垃圾槽，對照同大廈其他層數設計一樣，均採用正方形的垃圾槽口，每邊約半米。槽口前有一石屎壆位，壆位只到小腿，亦不見有安裝安全帶。

涉事35樓垃圾房早上上鎖，工友表示，死者僅入職約3個月左右，平時工作「好勤力」，並形容垃圾槽設計上有問題。（陳諾希攝）

今早記者再次前往現場了解情況，工人仍然如常工作，景樂樓地下垃圾房內已經清理完畢，但35樓的垃圾房卻上了鎖。其中一位清潔工人曾伯表示，男死者僅入職約3個月左右，平時工作「好勤力」。對於有工友因意外身亡，曾伯感到難過，並指垃圾槽位置及膝，形容可能設計上有啲問題，「都危險㗎」。

肇事35樓垃圾糟曝光

景樂樓的垃圾房全部上鎖，記者透過門縫拍攝到肇事35樓垃圾槽，對照同大廈其他層數設計一樣，均採用正方形的垃圾槽口，每邊約半米。槽口前有一石屎壆位，壆位只到小腿，亦不見有安裝安全帶。但槽上貼有告示，提醒工人「嚴禁踏上、跪坐、側身及探頭入垃圾槽斜台」。工權會總幹事蕭倩文早上到山景邨了解事件，引述居民指通常把垃圾放門口或大堂大型垃圾桶內，清潔工通常一日兩次清理，早晚各一次，夜更7時上班，正是死者的更份。垃圾槽石屎及膝，工人需要取起整個垃圾袋推入槽。

據了解，死者姓關（58歲），為兼職清潔工人，平日負責清理山景邨景樂樓19至35樓的垃圾。事主昨晚（21日）7時上班，並如常到35樓清理垃圾。惟直至晚上10時，保安巡樓時卻發現19至35樓的垃圾尚未清理，於是通知清潔公司的主管了解情況。主管其後安排兩名清潔工到場。當時二人只見35樓的垃圾槽已經打開，卻未見事主蹤影，多次致電事主亦未獲回應。

直到凌晨零時15分，有人終發現事主倒卧在一個綠色垃圾桶入昏迷不醒，於是報警求助，救護員將傷者送往屯門醫院搶救，終證實不治。據知，警方事後翻查閉路電視錄影，發現事主於7時40分乘電梯至35樓後便未有出現，初步相信事件無可疑，並將案件列作「工業意外」處理。

勞工處現正調這宗致命工作意外，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。