詐騙集團招攬投資老人院　182人被呃1.1億元　7董事職員被捕

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 陳浩然 余睿菁 陳康智 最後更新日期： 2021-01-22 22:43

警方偵破一宗涉款高達1.1億元的投資騙局，據了解，兩年多前成立的本地公司凱柏集團，開辦各類投資講座，招攬受害人參與包括開設老人院等投資項目，聲稱可得到達6至7成高回報，惟其後受害人發現有關項目一直拖延「爛尾」，欲追討時發現騙徒已逃之夭夭，182人被騙，損失總值達1億1千萬元。警方拘捕5男2女涉嫌「串謀詐騙」，當中包括3名董事，其中1人欲潛逃離境時被截獲。

警方偵破一宗涉款高達1億元的投資騙局。（陳浩然攝）

西九龍總區重案組總督察王子于表示，於2018年8月至2020年11月，約有182名受害人經社交媒體、朋友介紹或投資考察團認識案中騙徒，並參加他們舉辦的投資講座，其間騙徒會遊說受害人參與不同高回報投資計劃，包括老人院，並成為其公司股東。騙徒並會帶受害人勘察單位及視察裝修工程進度，又會用不同藉口拖延投資項目開業，再遊說受害人加碼投資，以收取公司的定期利息。至部分受害人前往公司辦公室欲作追討，方發現公司於2020年10月已人去樓空，於是報警。王子于又指，據調查案中兩間位於荃灣及灣仔的老人院，均未取得牌照開業。

182受害人 包括退休及專業人士

西九龍總區重案組經調查後發現，案中騙徒於2018年9月租用尖沙咀一間商業大廈單位作辦公室及舉行投資講座，涉案182名受害人，投資金額由5萬至570萬不等，大部分為用作投資老人院項目。受害人當中有退休人士及專業人士，希望以積蓄賺取更好回報，因此成為騙徒目標，另外更有部分受害人以借貸投資希望賺取息差，投資金額總值達1億1千萬元。警方於今年1月20至22日進行拘捕行動，拘捕5男2女，年齡介乎33至49歲，涉嫌串謀詐騙，警方不排除有更多人被捕。

誇大床位數目收益 聲稱回報達7成

王子于指，騙徒透過投資講座，聲稱公司有專業知識及經驗，誘使受害人投資及成為股東，但受害人除參觀有關地點及裝修情況，未能操控有關項目的實際運作，及實際了解有關開支及公司財務狀況。王又指投資項目誇大投資回報，以失實甚至有欺騙成分的陳述作招徠，例如老人院項目聲稱回報達60至70%，惟數字是基於誇大床位數目及收益，又聲稱如老人院如未能開業，受害人亦可取回本金。當投資項目出現爛尾及欠租，公司仍繼續隱瞞及推廣，並推出高息債劵誘使受害人繼續作投資。

行動中，警方檢獲大量文件、電腦、手提電話及現金，價值約4.8萬元。被捕5男2女，王子于表示其中3人為公司董事，其餘人士為負責銷售職員，其中一名被捕人士，於計劃離境時被捕，警方於其身上搜出大量現金。

據了解，涉案凱柏集團的主席及董事共有4名，包括姓薜的主席、姓梁的副主席、分別姓馬及姓黎的兩名董事。集團以高回報率吸引投資者入股，更成立「凱柏創富協會」舉辦不同主題的投資講座，疫情期間亦有以Zoom開講座，藉機吸引投資者。現時凱柏的官方網頁已無法瀏覽；至於「凱柏創富協會」及公司開拓的不同投資項目，例如護老院、轎車服務、餐飲等等，大部分的軟件程式或網站仍然可以閱覽。

集團餐廳未有營業 辦公室一片凌亂

記者今午亦前往集團位於尖沙咀的辦公室，發現辦公室的房間雖然有亮燈，但已人去樓空，室內凌亂，信件散滿一地。而集團於荃灣所開設的護老院及兩間餐廳，皆沒有營業，其中一間餐廳落半閘，一名男子正執拾物品，他聲稱餐廳已結業，自己不是負責人或職員，僅受聘到店內執拾。

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警方呼籲市民在購買任何投資產品前，應清楚了解投資產品的性質及風險。市民投資前如有不清楚的地方，應該諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品；如準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約前，應了解清楚所有條款及細節，三思而後行。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。