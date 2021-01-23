土瓜灣孕婦遇警截查起爭執　被指阻差辦公　坐地遭鎖手銬拘捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-23 18:54

本周三（20日）下午2時許，一名居住在土瓜灣永耀街的中年孕婦外出散步時，遇到多名警員截停調查。據了解，當時警員要求孕婦出示身份證，並指示她站在同被截查的人士旁邊，惟孕婦向警員表示不欲站在被截查人士的身旁。她其後被警員指拒絕合作，有阻差辦公之嫌。雙方之後發生爭執，孕婦疑遭人拉扯，後因頭暈坐在地上，並被警方鎖上手銬。孕婦家人趕至與警方爭論，孕婦始獲解手銬及送院檢查。警方表示，該名42歲姓劉女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。

記者今午重返永耀街後巷現場，仍有警員截停及搜查市民。附近店舖不願談論事件，僅一名女士表示，最近較多警員前來截查，惟不清楚原因。她認為今次屬個別事件，「可能雙方都態度唔好，唔會單方面。」，又指今日警員截查年輕人態度未見惡劣。

警方回覆《香港01》查詢時表示，紅磡分區巡邏小隊人員於本周三（20日）下午約2時，在永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留人士。其間警員截查一名42歲姓劉女子，並要求她出示身分證明文件。



但該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，警員勸喻後該名女子仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身分證明文件。警員遂拘捕該名女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。被捕女子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

警方指，警務人員作出拘捕時，被捕女子表示身體不適，要求救護車到場送院。被捕女子其後送往伊利沙伯醫院經治療後出院。任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。