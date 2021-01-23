警搗破紅磡工廈9個非法娛樂場所　42人被捕　68人違限聚令被票控

撰文： 郭倩雯 陳諾希 陳浠文 最後更新日期： 2021-01-23 15:53

本港新冠肺炎疫情持續，警方發現有不法分子漠視市民健康及法律規定，於工業大廈單位內非法經營娛樂場所，增加病毒傳播風險。昨日（22日）凌晨，警方在紅磡搗破5個單位為非法賭博場所、2個無牌酒吧及2個非法營業的派對房間，共有42人被捕及68人違反限聚令被票控。

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西九龍刑事部鍾雅倫警司表示，西九龍總區刑事部、反黑組及重案組聯同九龍城警區探員進行情報主導行動，針對西九龍區內工商大廈內的非法活動，如無牌酒吧、卡啦OK、賭博場所及違反預防及非法營業的派對房間，執行拘捕行動。



昨（22日）凌晨12時許，探員同步突撃搜查9個 位於紅磡文樂街凱旋工商中心、富高工業中心及義達工業大廈的單位，發現5個單位為非法賭博場所、2個無牌酒吧及2個非法營業的派對房間，共有31名男子及11名女子被捕，年齡介乎20至52歲。



被捕人涉嫌違反「經營嘅無牌酒吧」、「營辦或管理非法賭場」、「在賭場內賭博」及違反「預防及控制疾病規例」等，其中11人已被落案控告，31人則保釋候查。另外，有68人違反限聚令被票控。行動中，探員檢獲3張撲克桌、1張百家樂桌、7部釣魚機、價值92萬元的籌碼及總值逾15萬元的酒類飲品。

鍾雅倫表示，上述的單位面積細小卻容納許多人，增加感染疾病風險，他舉例稱其中一單位在不足100呎空間內放置一張撲克桌及大量桌椅，場內有1個主持人及10名賭客，加上大部份人都未有戴口罩，病毒傳播風險十分高。