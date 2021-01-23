九龍城警署女輔警左輪配槍走火　腳部擦傷送院

九龍城警署發生懷疑佩槍走火事件，一名輔警受傷。消息指，事發於今日晚上（23日）10時15分，一名駐守九龍城分區巡邏小隊的女輔警人員，下班前交還佩槍，在退彈區交收槍械，準備退膛時意外「走火」，被一枚子彈擦傷右大腿及右小腿。救護車接報到場，將該名受傷輔警送院救治。據了解，該名女輔警23歲，加入警隊約1年8個月。

警方表示，一名隸屬九龍城分區的輔警警員，在九龍城警署準備為一支左輪配槍退彈時懷疑意外走火，發射一發子彈，擊中其右大腿，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。