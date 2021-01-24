佐敦封區｜果欄、深水埗商戶有讚有彈　街坊買定水果防突擊封區

撰文： 楊婉婷 陳康智 余睿菁 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-24 22:04

佐敦爆疫後政府昨凌晨劃出受限區，至今晚6時起可出入，目標是凌晨零時解封。近日疫情爆發的地區包括油麻地果欄及深水埗一帶，一直傳出有可能會「封區」的消息。記者今晚到兩區了解，商戶對「封區」政策有讚有彈，有人指即使可以提早解封，亦難以短時間內恢復市民對封鎖區一帶的信心，擔心影響生意；有人則批評既不治標也不治本，認為政府未做好源頭堵截難阻疫情爆發；亦有人覺得「封區」有一定幫助，希望本港疫情可盡早清零。對街坊而言，「封區」亦會影響三餐，故有街坊做足準備「入定貨」購買水果，即使突擊封區也有水果吃。

記者晚上約7時半到達傳聞會封區檢疫的油麻地果欄視察，發現大部分水果店均正常營業，亦不時有客人到來光顧。商戶蘇先生指將油麻地果欄劃為「受限區域」，他認為對全港影響很大，因水果對香港甚為重要，「唔係一部手機，封鎖三日可以做返生意。水果有生命，一停就損失慘重啲人，民生好大鑊」，直言若封果欄，恐整個行業慘蝕過億元。今次佐敦封區，雖然持陰性結果的受檢人士晚上已可以自由出入，較預期為早，對居民的影響減少，但「解封咗，唔係突然間啲人有信心」。同樣情況下，若果欄被劃為受限區，解封後也難以短期內令市民恢復信心，生意恐受影響。

商戶張先生則表示，對有傳油麻地果欄一帶將成「封鎖區」一事已有準備，他今日已沒有訂購新一批水果，並能盡可能將剩餘的存貨賣光，以減少一旦「封區」帶來的損失。對於政府「封區」的措施，張生表示認同，認為政策有助抗疫，即使店舖生意的而且確受影響亦在所不辭。另一名商戶阿榮並不擔心封區，預料損失輕微。他認同封區抗疫的措施，惟不應該過早洩漏風聲，令人心惶惶，結果一些人在封區前已離開，隨時四出播毒。他續指，有關措施是為了大家好，認為大家應自律。

對於市民而言，「封區」也可能會影響一日三餐，隨時要捱即食麵及麵包，故聽聞有機會被封鎖後，便特意儲備糧食以備不時之需。街坊歐女士表示，聽聞油麻地果欄一帶可能會「封區」，女兒也着她「入定貨」，故她晚上特意到果欄買了水果，一旦封鎖也有水果可以吃。

另外，記者亦到深水埗鴨寮街及黃金電腦商場了解，商戶指過去一季的人流急挫，生意受影響。鴨寮街商舖員工鄭小姐表示，近日人流比平日減少三份之一，生意亦明顯減少，笑言封區當休息，認為今次佐敦封區效率快，感覺不算混亂。她沒有聽聞深水埗區會劃入「受限區域」，但認同有關政策，並希望香港疫情早日「清零」，大家可安心生活。而黃金電腦商場有商戶則認為封區多餘，批評政府不封關及批准免檢疫是爆疫源頭，「封區」不治標也不治本。