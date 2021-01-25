「天水圍社區關注組」11歲主席王繼祖　疑遭跳舞阿伯頭撼打肚

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-01-25 01:45

「天水圍社區關注組」創辦人兼主席、現年只有11歲的小六生王繼祖（Joel），據悉周日（24日）於天秀路公園巡區期間，發現一群「大媽」及老翁聚集跳舞，他提醒對方收細音量時，疑遭一名老翁頭撼門牙及毆打腹部。 由事發片段可見，兩人爭執期間，涉事老翁撞向王繼祖。王繼祖慨嘆：「依家連做社區工作都會被人打！」他晚上前往警署報案，並到醫院驗傷。警方回覆查詢時表示，經初步調查後，案件列作「普通襲擊」處理。

王繼祖周日晚上在「天水圍社區關注組」facebook直播，指下午5時許，與助理前往天秀路公園巡區時，發現一群「大媽」及老翁聚集跳舞。他稱，自己當時「好聲好氣」指，因接獲街坊投訴音量太大，促對方調低音量，豈料一名老翁發難怒罵，其後以頭撼向其門牙位置，又捶打其腹部，助理亦同樣被打。該老翁又試圖推向王繼祖，一名老婦阻擋時亦被推跌，「咁危險情況下，我哋被人打冇所謂，阿婆被人推跌可大可小」。此外，亦有在場人士出言恐嚇，稱「你再留喺度，我斬你全家」。

根據王繼祖拍得的片段，可看到涉事老翁與他爭執，其後撞向拍攝中的他。王繼祖指，事發期間該名老翁以手遮鏡頭，呼籲街坊可提供片段作證。

涉事老翁撞向王繼祖。（「天水圍社區關注組」圖片）

王繼祖無奈表示，「依家巡區都成問題」、「係一個好離譜嘅事情」，又呼籲街坊小心注意衛生，疫情之下不要聚集跳舞，以免社區擴散，「唔好跳老舞喇，你感染即係我感染囉」。及至晚上7時許，他直播前往天水圍警署報案，再次強調「我希望呢件事更多人知」、「我想畀大家知道，依家連做社區工作都會被人打」。及至晚上10時半，他在醫院等候驗傷。

警方表示，天水圍分區警署周日晚上接獲一名11歲男童報案，指下午約5時在天秀路一公園與一名男子因聲浪問題爭執，其間被該名男子以頭襲擊。人員經初步調查，案件列作「普通襲擊」處理，交由天水圍分區人員跟進，暫未有人被捕。該名男童口部感到痛楚，於天水圍醫院接受治理。

「天水圍社區關注組」由就讀小六的王繼祖及中三的張浩庭，於去年中創立，據悉約有6名成員，平均年齡只有13歲，11歲的王繼祖為主席，他現時亦是宏逸社區主任。據了解，各成員會透過Zoom開會，亦會輪流巡區，跟進區內事務，他們將有關行動上載至facebook專頁後，引起網民關注，專頁讚好人數飆升。