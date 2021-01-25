奪命車禍│撞倒老婦無報警　染血私家車停30米外　24歲男司機落網

撰文： 朱雅霜 陳康智 最後更新日期： 2021-01-25 21:12

屯門良田村一名虛齡90歲姓黃老婦，上周六剛與家人慶祝大壽，今早（25日）卻在住所附近被私家車撞斃，從此陰陽相隔。意外後，司機無報警並離開現場，警方到場調查，發現30米外有一輛染血私家車，經調查後，於下午5時在屯門拘捕24歲姓鄧男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外，現正被扣留調查。

警方接報到場，發現停車場有一輛車有血跡，警方經初步調查後，證實涉事車輛撞斃老婦。（馮國良攝）

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警方表示，上午7時28分，一名24歲男子駕駛一輛私家車於良田村倒車時，據報撞倒老婦，案發後司機離開現場，老婦頭部及四肢嚴重受傷，在現場被證實死亡。警方其後在屯門拘捕該名男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外，現正被扣留調查，新界北總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800或3661 3858與調查人員聯絡。

老婦倒斃位置30米外尋獲染血私家車

據了解，今早姓黃老婦被發現倒卧良田村對開、近新墟輕鐵站旁的一個露天停車場路中央，救護人員到場證實她不治。司機於意外中無報警並離開現場，警方調查時，在老婦倒卧位置30米外，發現一輛染有血跡的豐田私家車，及在車頂位置發現一頂冷帽，經調查相信屬老婦所有。警方聯絡車主，對方稱將車借予友人，及至下午5時，警方在屯門大欖涌村拘捕涉事24歲姓鄧司機。

死者上周六生日

據悉女死者為良田村原居民，育有數名子女，家庭相處融洽。其長子何先生表示，母親上周六生日，虛齡90，她身體健康，每朝均圍着村漫步晨運，甚少走出馬路，不知何故出事。警方其後通知他肇事司機落網，他坦言：「舒服返啲」。