伊院急症室今起只收危急傷者　呼籲非危急自行求診者考慮普通科

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-01-26 19:48

疫情肆虐，有醫護人員亦不幸染疫。伊利沙伯醫院3名醫護人員，昨日（25日）初步確診。院方指，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定3人之間有流行病學關連。 感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中7人結果呈陰性，其餘結果待定。據了解，伊利沙伯醫院於今日起，全院員工自願進行檢測；消息稱，伊院急症室將於今日上午起，只接收危急傷病者，其他一般傷病者則須轉至其他醫院。院方指，自行求診的病人不受影響，但呼籲病情輕微的病人考慮前往普通科門診及私家診所求診。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院3個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

消息透露，鑑於伊院現時的疫情問題，伊院急症室於今日上午起，只會接收危急傷病者，包括危殆、創傷等；而消防處救護車會將原本送往伊院急症室的一般傷病者，改為送往其他醫院就診，包括廣華醫院、明愛醫院及聯合醫院等。此安排直至另行通知。

Facebook專頁「伊院通—QEH員工資訊台」於昨晚發帖文指，承辦商在伊利沙伯醫院的網球場內，設置檢測站。自願檢測運作時間為今日起（26日，星期二）早上10時至晚上8時，員工需要帶同身分證、職員證，及登記流動電話號碼，以核實身分及接收檢測結果，有關測試結果將於測試後48小時內透過短訊發放。

《香港01》記者於今日凌晨約1時，抵達伊院了解，急症室如常運作，輪候人數並不算多，仍有救護車將傷病者送到伊利沙伯醫院求醫。而伊院網球場則已架設好檢測站的帳篷及排隊膠欄。

伊利沙伯醫院：自行求診不會受到影響

伊利沙伯醫院發言人晚上表示，伊利沙伯醫院現時有三間內科病房暫停接收新症，加上冬季服務高峰期的服務壓力，病房及急症室十分繁忙。現時急症室仍然維持正常服務，消防處救護車會繼續將病情危急的病人或創傷病人送往伊利沙伯醫院急症室，但會暫時將一些情況較輕的病人分流去到廣華醫院、明愛醫院及基督教聯合醫院，以減輕伊利沙伯醫院急症室的壓力。

發言人表示，自行前往伊利沙伯醫院急症室求診的病人，不會受到影響，但院方呼籲病情輕微的病人考慮前往普通科門診及私家診所求診，以減輕急症室的壓力。