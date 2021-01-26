新冠肺炎｜伊院三名醫護染疫　消息稱急症室今早起只接收危急傷者

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-01-26 01:50

疫情肆虐，有醫護人員亦不幸染疫。伊利沙伯醫院3名醫護人員，昨日（25日）初步確診。院方指，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定3人之間有流行病學關連。 感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中7人結果呈陰性，其餘結果待定。據了解，伊利沙伯醫院於今日起，全院員工自願進行檢測；消息稱，伊院急症室將於今日上午起，只接收危急傷病者，其他一般傷病者則須轉至其他醫院。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院3個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

消息透露，鑑於伊院現時的疫情問題，伊院急症室於今日上午起，只會接收危急傷病者，包括危殆、創傷等；而消防處救護車會將原本送往伊院急症室的一般傷病者，改為送往其他醫院就診，包括廣華醫院、明愛醫院及聯合醫院等。此安排直至另行通知。

Facebook專頁「伊院通—QEH員工資訊台」於昨晚發帖文指，承辦商在伊利沙伯醫院的網球場內，設置檢測站。自願檢測運作時間為今日起（26日，星期二）早上10時至晚上8時，員工需要帶同身分證、職員證，及登記流動電話號碼，以核實身分及接收檢測結果，有關測試結果將於測試後48小時內透過短訊發放。

《香港01》記者於今日凌晨約1時，抵達伊院了解，急症室如常運作，輪候人數並不算多，仍有救護車將傷病者送到伊利沙伯醫院求醫。而伊院網球場則已架設好檢測站的帳篷及排隊膠欄。