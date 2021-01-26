深水埗驚現「取樣包」紙箱　街坊憂突襲式封區　打開揭虛驚

撰文： 黃廸雯 林振華 最後更新日期： 2021-01-26 20:22

政府日前將佐敦列為「受限區域」，區內人士須進行強制檢測，未有陰性結果前不可離開大廈。近日有傳深水埗將成下一個「受限區域」，今早（26日）特首林鄭月娥更稱：「下一次要做到突襲式、保密程式較高。」，傳聞令區內居民人心惶惶。今午4時許，深水埗汝州街有人放下多個有簡體字「取樣包」紙皮箱，不少人擔憂政府運送物資「封區在即」。《香港01》記者到場發現，有職員正拆開紙皮箱，證實內裏為多部二手黑色PS3，虛驚一場。

政府日前動員3000人圍封油麻地及佐敦「受限區域」兩天，逾7000人需接受強制檢測，其間市民不得離開處所，儼如「死城」一樣。林鄭總結圍封佐敦經驗，認為消息過早外洩，稱「下一次要做到突襲式、保密程度較高。」近日圍封深水埗傳聞甚囂塵上，令區內人心惶惶。今午網上流傳深水埗汝州街有人放下多個印上簡體字「取樣包」紙皮箱，不少人擔心政府運送「封區」物資。事件隨即引起多人討論，「點解要搞到人心惶惶？」、「講到明保密喇，點會畀你知？」、「會唔會係聲東擊西，今晚就封油麻地 ？」

現場汝州街近北河街長安大廈對開，《香港01》記者到場了解事件。現場所見，部分紙皮箱上印有簡體字「取樣包」字眼，有自稱舊電器回收商女士正拆開紙皮箱，證實紙皮箱內裏為多部二手黑色PS3。