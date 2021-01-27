十數救生員疑限聚令下淺水灣職員室開Party　康文署：已嚴正處理

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-27 19:06

新冠肺炎疫情持續一年多，政府推出多項社交距離措施，包括限聚令﹑禁晚市堂食等以控制疫情。去年9月8日，政府宣布逐步放寬社交距離措施，如食肆每枱人數限制由2人增至4人及所以室內室外的運動場館陸續重開，惟每組使用者不得多於4人。近日網上流傳，有十多名懷疑救生員疑於去年9月限聚令生效期間，在淺水灣救生員職員室舉行生日派對，引來大批網民熱議。 香港01今（27日）就事件向康文署查詢，康文署回應指於去年9月21日曾接獲相關匿名投訴，已按部門紀律程序跟進及作出嚴正處理。現正為事件再次進行覆檢，因此現階段未有進一步資料補充。

上周日（24日），Facebook群組公務員secrets刊登一則匿名投稿，指去年9月12日，有救生隊長於淺水灣救生員職員室為另一救生隊長慶祝生日，一行十多人，疑違反限聚令。（網上圖片/ Facebook 公務員secrets）

圖片可見，有至少17人在場慶祝，上傳者直斥相關人士不守紀律，更稱有同事曾多次投訴但相關人士均未有受到處分。（網上圖片/Facebook 公務員secrets）

上周日（24日），Facebook群組公務員secrets刊登一則匿名投稿，內容指去年9月12日，有救生隊長於淺水灣救生員職員室為另一救生隊長慶祝生日，違反限聚令。圖片可見，有至少17人在現場慶祝，上傳者直斥相關人士不守紀律，更稱有同事曾多次投訴但相關人士均未有受到處分。



帖文引起大批網民關注留言，當中意見兩極。有人認為相關人士行為自私，一旦當中有人確診便會是難以追蹤源頭的「隱形群組」，令確診個案難以清零。另一方面，又有不少聲音指救生員於職員室吃飯慶祝並無不妥，否則私人公司的員工亦不應在公司進食。

康文署就事件回覆指，於去年9月21日曾接獲相關匿名投訴，並已於10月完成調查及向投訴人作出回覆。惟投訴人不滿意回覆，於11月3日再次要求跟進。署方於覆檢後，已在12月16日再次回覆。就當中有關個別救生員行為不當的事件，康文署已根據當時的調查結果，按部門紀律程序採取跟進行動及作出嚴正處理。然而，康文署於今年1月22日接獲同一宗事件的跟進投訴，並正為事件再次進行覆檢。因此現階段未有進一步資料補充。