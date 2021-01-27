越南盜竊集團偷UNIQLO等店20萬元貨物　空運返國前被搗3主腦落網

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-01-27 20:35

旺角區近半年店舖盜竊案上升，大型連鎖服裝店成目標，警方調查後發現一個活躍一年的越南盜竊集團，涉及至少20宗案件，該集團原定今日將一批賊贓空運返越南，警方昨日（26日）突擊搜查葵涌貨櫃碼頭及深水埗目標單位，拘捕3名集團主腦及骨幹成員，涉嫌「店舖盜竊」及「處理贓物」，並起獲一批衣物、藥物及電子產品等，當中包括日本時裝品牌UNIQLO衣物，總值約20萬元。

行動中，警方起獲520件衣物，以及藥物、電子產品和名牌袋，總值約20萬元。（林振華攝）

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旺角警區情報組發現去年8月至今，區內店舖盜竊呈上升趨勢，大型連鎖服裝店淪為目標。經分析受害店舖閉路電視片段及情報搜集後，鎖定一個活躍西九龍區、以越南人士為骨幹的盜竊集團。警方指，大型連鎖店面積大、店員忙於招呼顧客、貨品種類繁多，盜竊集團每次派出3至4人，派員把風及轉移店員視綫，同黨趁機將貨品放入加裝錫紙的購物袋，避過警報裝置從容離開。經調查，情報組相信該盜竊集團涉及最少20宗案件，財物損失約11萬元。

警方昨日晚上展開行動，在葵涌貨櫃碼頭及深水埗目標單位，拘捕兩男一女越南籍人士，涉嫌「店舖盜竊」及「處理贓物」。被捕人士介乎31至54歲，持本港身份證或「行街紙」，均報稱無業。行動中，警方起獲520件衣物，以及藥物、電子產品和名牌袋，包括日本時裝品牌UNIQLO衣物等，總值約20萬元，警方不排除全部為失物。同時警方在深水埗單位中，檢獲疑犯疑案時穿着的衣物，及加裝錫紙的購物袋。

旺角警區重案組第三隊主管林子鎌表示，警方相信在葵涌貨櫃碼頭檢獲的贓物，原定今日運往機場並會空運到越南。警方將向越南當局了解及調查誰人接贓。警方相信行動瓦解一個活躍西九龍一年的盜竊集團，成功拘捕主腦及骨幹成員，案件交由旺角警區重案組第三隊調查，拘捕行動仍然而持續。