持長槍警員天水圍押送一男子　區議員被禁止拍攝押犯過程

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-28 02:20

天水圍天瑞邨發生警員持長槍押解疑犯事件，驚動邨內居民及區議員了解情況。據了解，多名便衣及身穿軍裝的警務人員，分乘多輛警車及警方私家車，於今日凌晨時份抵達天瑞邨瑞心樓，據悉警員手持長槍，押解一名年約20餘歲的男子登樓。期間當區區議員林進，接獲街坊提供消息後，亦前往大廈走廊在較遠距離進行facebook直播。《香港01》正向警方了解事件。

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從片段該可見，有警員手持MP5衝鋒槍、散彈槍及身穿避彈衣及頭盔，在一樓層的後梯位置把守，隨後一名手持MP5的警員趨近林進，聲稱由於要保護疑人的私隱，故疑人被押離大廈時，禁止林進拍攝。林回應指不會拍攝，並將鏡頭轉向另一方的牆壁。直播片段直至約7分鐘時，疑人被警方帶走，當林隨後入電梯落樓時，只見疑人已經登上警車離開，而在場警車亦迅即撤離。

在地面直播期間，林稱聽到一聲巨響，懷疑有人從高處擲物，但無擊中任何人及財物。由於直播時，林曾呼籲其他街坊代為在樓下了解情況，林事後亦找到一些街坊了解，得悉他們有拍攝到疑人被帶走的過程，只知被帶走的男子年約20餘歲，沒有戴上頭套。但未知發生何事。

區議員林進事後向記者表示，已聯絡被捕人的家人，初步了解後相信事件與社運無關，上址亦非被捕人的住所。現時會向被捕人及其家人提供協助，但尊重其家屬意願，故不便透露相關案情。但他直言，警方手持長槍押解疑人，與其涉及的案件嚴重性絕不相稱：「市民以為破獲軍火庫。」他強調與軍火無關。

消息稱，被捕人於昨日下午被捕，涉及一宗「藏有工具可作非法用途」案件。

《香港01》正就事件向警方查詢。