低質「大牛」流出市面　閃粉畫金屬線　粉嶺屋邨母女涉製偽鈔被捕

撰文： 陳諾希 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-29 15:00

粉嶺華明邨一對母女疑用家用式噴墨打印機製作偽鈔，再塗上閃粉偽造開窗式金屬線，企圖製造防偽特徵，以假亂真。這批偽鈔疑於去年12月底至今年1月底流出市面，主要集中在新界區的街市、食肆、小商店如麵包舖及便利店。警方翻查大量閉路電視錄影，鎖定疑犯並檢獲合共2.7萬元的500元面值偽鈔。被捕母女涉嫌「製造偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「行使偽製紙幣」被拘留調查。

警方檢獲一批面值共2.35萬元的500元偽鈔及半製成品，以及一套完整的製造僞鈔工具，包括家用式噴墨式打印機，多枝閃粉顏色筆、顏料、間尺，鎅刀，栽紙墊板及大量紙張。（陳諾希攝）

商業罪案調查科高級督察鄧國軒交代案情指，警方自2020年12月起，留意到有一批質素低劣的偽鈔流出市面，面值由20元至500元不等，主要集中在新界區的街市、麵包舖、食肆及小商店等。商罪科探員經過情報分析及翻查大量閉路電視錄影，最終鎖定一名43歲女子，相信她與近日發現的偽鈔有關，並懷疑她與本年1月8日至28日至少5宗行使偽鈔案有關。

昨日（28日）商罪科探員採取拘捕行動，在旺角染布房街截查該名女子，並在其身上搜出7張500元（值共3500元）偽鈔。探員隨後將該名女子帶返其位於粉嶺華明邨的寓所搜查，再發現一批面值共2.35萬元的500元偽鈔及半製成品，以及一套完整的製造僞鈔工具，包括家用式噴墨打印機，多枝閃粉顏色筆、顏料、間尺，鎅刀，栽紙墊板及大量紙張。行動中，探員亦起回一批以偽鈔購買的贓物，並拘捕單位內另一名22歲本地女子，相信她與案件有關。

低質500元偽鈔流出市面 粉嶺屋邨母女製偽鈔被捕

兩名被捕女子屬母女關係，同住華明邨單位，母親報稱為餐廳侍應，女兒則報稱是文員。二人涉嫌「製造偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「行使偽製紙幣」，現正被拘留調查，不排除會有更多人士被捕。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒今午交代案情。（陳諾希攝）

噴墨打印機印偽鈔 閃粉冒防偽特徵

鄧國軒續指，今次檢獲的偽鈔主要用家用式噴墨打印機複製，再塗上閃粉偽造開窗式金屬線，企圖製造防偽特徵，掩人耳目。他形容這批偽鈔質素低劣，手感與真鈔有明顯分別，手感相對較滑，而且主要得兩組序號，缺乏其他防偽特徵。警方初步調查，相關製造僞鈔工具在普通文具店已經可以買到，警方會繼續調查該對母女如何學識製造僞鈔。

警方呼籲，不法之徒會趁機「搵快錢」，市民在找續鈔票時要小心提防，仔細檢查防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感變色圖案，以及凹凸手感等。而不法之徒亦通常在交易頻繁的地方，如便利店、交通工具使用，往往夾雜住真鈔使用，商戶一不小心就會蒙受損失。

警方指，12月至今警方發現約有90張偽鈔，暫時會調查是否均是這對兩女製造。警方表示高度重視及打擊偽鈔罪行，呼籲市民如收到偽鈔，應盡快向銀行及警方報告，千萬不要使用偽鈔，否則有機會觸犯行使偽鈔罪。