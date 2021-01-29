石澳情人橋重現　遊人跨圍欄入內打卡　區議員籲工地貼警告

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-01-29 22:46

2018年超強颱風「山竹」吹襲香港，多區造成嚴重損毀，其中於石澳用作連接石澳後灘與大頭洲、有「情人橋」之稱的藍橋，颱風期間被完全摧毀化成碎石。政府於去年3月刊憲原址修復藍橋，預計今年完成修復工程。 近日有市民發現藍橋外貌已大致修復好，象徵式的粉藍外牆得以保留，但在工地仍未解封下，不少遊人自行闖入拍照打卡。區議員指康文署未有交代藍橋確實重開的時間，認為遊人闖入工地有危險性，署方應列明告示警告市民不要內進。

有網民拍攝情人橋的近況，不少遊人自行入內拍照。（網上圖片）

有「情人橋」之稱的藍橋，曾為不少遊人熱愛「打卡」拍照的景點，惟於2018年9月「山竹」吹襲時，藍橋難敵強風倒塌，不少市民大感惋惜，現場亦一直圍封至今。政府於去年3月刊憲擬議原址修復石澳藍橋，當時表示會在技術上可行的情況下盡量恢復其原貌，並重開通往石澳海角郊遊區的通道，預計工程於今年完成。

通往藍橋的入口處仍為工地，不少遊人跨過旁邊圍欄入內。（資料圖片）

區議員：確實重開時間未明 闖工地有危險性

當區區議員彭卓棋表示，目前石澳藍橋的修復工程仍未完成，雖然藍橋的初步結構貌似已處理好，但通往藍橋的入口處仍然為工地及封閉，他指康文署早前表示正與建築署交接工程，並未有交代確實重開的時間。

彭卓棋指，近期不少遊人跨越工地入口旁邊的欄杆，進入工地並前往藍橋，如同「無掩雞籠」。彭卓棋認為舉動有危險性，因為工地內有不少廢料及工程用品，而且已封閉的行人路扶手亦較鋒利，他認為康文署應於入口處列明工程仍未完成的告示，並警告市民不要內進。