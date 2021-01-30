太子酒吧疫市自救　短租變臨時花墟　業界嘆吊鹽水：幫補吓租金

撰文： 魯嘉裕 王譯揚 楊婉婷 最後更新日期： 2021-01-30 21:38

新冠肺炎第四波疫情下，包括酒吧、浴室﹑夜總會等場所被勒令停業，商戶叫苦連天。在農曆新年前夕，原本酒吧林立的太子酒吧街，有酒吧搖身變成「臨時花檔」，租出舖面予花商賣年花，有負責人表示租金不算貴，甚至較維園花市便宜，形容首次租酒吧賣花感覺難忘。 有酒吧業界指，在第四波疫情下酒吧業已停業近兩個月，狀態如同「吊鹽水」，暫租作臨時花檔可以藉機會幫補生計，「有租收好過無租收，起碼幫補吓租金」。

太子酒吧街有酒吧搖身變成「臨時花檔」。（王譯揚攝）

《香港01》晚上到酒吧林立的太子通菜街視察，受疫情影響不少酒吧均關門落閘，但數店已短期出租予花商賣年花。其中一間酒吧開門亮燈，原本店內排列酒吧檯櫈的位置，換成一棵棵桃花，燈火亦比平日通明，吸引顧客入內參觀。另外附近亦有一間酒吧改為串燒店，門口更貼出印有「政府無封關，酒吧被埋單」的橫額。

負責人陳小姐指自己原本在維園花市擺檔，自上周日（24日）開始租用酒吧舖面賣花，稱市道暫時較淡靜，生意一般，「依家都仲未開始（買花）」，將會在酒吧街開舖至年卅。另一名女負責人表示，幫親人在農曆新年期間賣花已7、8年，首次租酒吧感覺難忘，形容是「較特別的一年」，又指租用酒吧不算貴，甚至較在維園花市便宜。其親人原本在維園競投9個攤位，如今只有3個攤位。

業界統計受新冠肺炎疫情打擊，過去3個月內已有140多間酒吧結業。（王譯揚攝）

業界：起碼幫補吓租金

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，過去甚少聽聞有酒吧短租作其他用途，近日部分變作「臨時花檔」的酒吧，因為位置鄰近旺角花墟，不少花商或因未能覓得位置營業，於是找附近的酒吧希望覓得落腳點賣花，而願意租出樓面的酒吧亦可以藉機會幫補生計，「有租收好過無租收，起碼幫補吓租金」。

錢雋永稱於第四波疫情下酒吧業已停業近兩個月，統計過去3個月內已有140多間酒吧結業，而第四期抗疫基金亦只足夠交上月的租金，更有部分業界仍未收到，形容情況如同「吊緊鹽水」。他指最近確診數字較之前回落，希望政府能於農曆新年前放寬防疫措施讓酒吧復業，「好多基層員工，尤其有小朋友果啲，都要搵錢過年」，又估計如果農曆新年未能復業，或將再有一成酒吧結業。