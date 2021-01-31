赤麂誤闖馬路捱車撞傷吐血　受驚狂逃時卡欄杆　由消防救出

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-01-31 01:09

昨（30日）深夜11時許，荃錦公路荃灣方近芙蓉山村，一隻赤麂衝出馬路被私家車收掣不及撞到後，在馬路上亂衝欲向山上逃去，惟衝向行人路欄杆時不慎被卡住，腰部被夾住不斷爭札，途人發現事件報警，由消防到場救出。牠頭部腰部受傷曾吐出鮮血。

一隻赤麂被車撞倒後，衝向欄杆後被困，由消防到場救出。（讀者提供）

昨（30日）晚上11時許，一輛黑色私家車沿荃錦公路荃灣方向行駛，駛至近芙蓉山村時，一隻赤麂突衝出馬路，私家車收掣不及將牠撞到。赤麂受傷後在馬路上亂衝欲向山上逃去，惟衝向行人路時不慎被困在行人路欄杆，腰部被夾住不斷爭札，有途人發現事件報警。

消防人員接報到場，用油壓唧撬開欄杆將赤麂救出，牠身上有頭部及腰間有傷，曾吐出鮮血，正等待愛協到場救治。涉事私家車車頭受損，男司機及女乘客現正接受調查，警方正調查事件的原因。

一隻赤麂被車撞倒後，衝向欄杆後被困，由消防到場救出。（讀者提供）

一隻赤麂被車撞倒後，衝向欄杆後被困，由消防到場救出。（讀者提供）

一隻赤麂被車撞倒後，衝向欄杆後被困，由消防到場救出。（陳永武攝）