元朗長莆村驚現4米長如車斗捕獸器　村內兜售野豬肉　兩男被捕

撰文： 朱雅霜 黎靜珊 最後更新日期： 2021-01-31 20:35

元朗八鄉長莆村山邊有人放置一個捕捉野豬的4米長如車斗巨型鐵籠，警方今（31日）接報調查，迅即拘捕兩名男子，涉嫌以被禁止的方法狩獵野生動物。香港野豬關注組表示，有市民投訴指有人燒焊自製巨型捕捉動物的鐵籠，並在村內兜售野豬肉。關注組指，該鐵籠長4米、闊2.4米、高2米，體積與輕型貨車或中型貨櫃相若，足以容納至少6至7頭野豬，目前已被拆毀。

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兩男涉嫌以被禁止的方法狩獵野生動物

警方今日接獲報案，指有人在元朗八鄉長莆村山邊放置一個捕捉野豬的鐵籠。元朗警區刑事調查隊第六隊動物專隊接手調查案件，今午拘捕兩名分別48歲姓張及54歲姓謝男子，涉嫌以被禁止的方法狩獵野生動物，被捕男子現正被扣留調查。而相關的野豬籠亦已被拆掉。警方已聯同相關部門及機構在上址一帶進行搜索，尋找非法放置的捕獸器，並未有發現。

據了解，其中一名被捕人士是村民。香港野豬關注組稱，警方今日於疑犯元朗住所檢獲懷疑用作製作陷阱的焊接工具，有人承認使用工具該捕捉野生動物。

體積與輕型貨車或中型貨櫃相若

香港野豬關注組表示，近日接獲市民投訴，指在元朗鄉村有人燒焊自製巨型捕捉動物的鐵籠，並在村內兜售野豬肉。關注組幹事Roni形容捕獸規模之大非常罕見，是關注組自2013年成立以來見過最巨型的捕獸器，長4米、闊2.4米、高2米，體積與輕型貨車或中型貨櫃相若，足以容納至少6至7頭野豬。關注組與市民、愛護動物協會及漁護署溝通後，已拆毀陷阱。

關注組對於有人公然犯法捕捉、獵殺野豬，甚至售賣、食用野豬肉非常憤怒。Roni指出不時聽到有人向朋友或酒樓售賣野豬肉，價格比一般豬肉貴數倍，呼籲知情人士致電3661 4764與元朗刑事調查隊第六隊聯絡提供資料。