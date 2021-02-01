不忿村屋門口遺狗糞　涉腳踢及執屎抹唐狗身　西貢婦疑虐狗後失蹤

撰文： 朱雅霜 陳康智 最後更新日期： 2021-02-01 19:22

西貢發生虐狗案。今（1日）下午3時半，沙角尾村一間村屋一名女住戶報稱，指一名70多歲女鄰居兩度腳踢一隻狗，又用狗糞抹在狗狗身上，她喝止時，對方離去。警方到場調查，狗狗眼部受傷，初時無法郁動，涉事女鄰居不見蹤影，案件列作虐待動物案，愛護動物協會到場協助。

報案女住戶GiGi表示，涉事狗狗喚作「白白豬」，是現年16歲的唐狗。「白白豬」身世可憐，10多年前外籍狗主移民離港，未有帶牠同行，頓變流浪狗。愛狗亦有養狗的GiGi見狀，愛心打動養飼「白白豬」，翻風落雨時讓牠入屋躲避，同時透過領養機構為「白白豬」尋覓新主人，可惜至今未有音信。

今日下午約3時，GiGi在屋內突聞外傳來吵鬧聲，看到住在毗鄰棟一名女鄰居踢向「白白豬」，大罵「喺我門口屙屎」，並用報紙檢起狗糞，抹向「白白豬」頭及身體，GiGi隨即喝止，女鄰居便逃離現場。GiGi稱，毗鄰棟村屋地下門口有糞便，但否認是「白白豬」在該處便溺。她指，「白白豬」原已老邁，近日患病，行動遲緩，但被踢後無法移動，眼部受傷，疑似視力受損，而女鄰居有過往曾以雨傘「桶」狗。

事發後，村內一間動物收容所外籍女負責人帶「白白豬」前往獸醫診所診治，其後她忿忿不平問「疑犯是否已被捕」。