「惠州艦」停泊中區軍用碼頭　駐港解放軍手持長槍戒備

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-02 14:46

中環軍用碼頭自去年9月29日起正式移交駐港解放軍，劃為軍事禁區。近日，一艘解放軍軍艦停泊在碼頭位置，船頭印有編號「596」，軍艦掛有以簡體字寫上「中國人民解放軍駐香港部隊惠州艦」字眼的橫額，疑為中區軍用碼頭首次有解放軍軍艦停泊。 今（2日）中午，《香港01》現場所見，停泊岸邊的軍艦上有軍人持槍駐守，其中一名軍人所持的槍頭位置配有刺刀。另外，距離軍艦約30米的船頭位置，有人進行航拍，立即引起船上解放軍注意，手持望遠鏡在眺望。

《香港01》正就事件向駐港部隊查詢。現場所見，該軍用碼頭有鐵絲網圍封，並置有「軍事禁區，不得擅入」的告示，亦有軍人持槍在岸上巡邏。

保安局發言人表示，《基本法》第十四條訂明，中央人民政府負責管理香港特別行政區（特區）的防務。中區軍用碼頭是用作防務目的的軍事設施，已於2020年9月29日移交予駐軍。軍事設施的使用和管理（包括軍艦的進出和靠泊）是防務事宜，不屬特區政府事務，特區政府不會評論。

按照《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第十條，特區政府應當支持駐軍履行防務職責。特區政府一直依法支持駐軍履行防務職責，相關部門會在有需要時作出配合。

+ 4 + 4 + 4

翻查資料，惠州艦為中國自行研制設計的輕型護衞艦，由黃埔造船廠承建，排水量為1300噸至1400噸，船身長89米、闊約12米，可乘員人數為60人，甲板設有直升機飛機升降平台，可供直-9直升機升降。惠州艦具備多型武器裝備，對打擊海上目標、反恐、反導及電子戰等方面的作戰能力較強。

惠州艦於2012年6月下水，2013年7月於駐港部隊服役，打破駐軍有艇無艦的歷史，被視為「香江第一艦」，主要負責海上巡邏警戒、護漁護航、單獨或共同執行反潛或對海作戰等任務。駐軍於2018年3月展開海空聯合巡邏行動，期間惠州艦從昂船洲海軍基地開往香港東博寮海峽進行巡邏，再到維多利亞港會合三架直升機，進行聯合巡邏。