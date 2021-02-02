封區強檢｜天恒邨恒樂樓突襲圍封　女住戶怒斥﹕工又返唔到！

撰文： 楊婉婷 陳康智 朱雅霜 王譯揚 最後更新日期： 2021-02-02 22:57

政府今日（2日）再度圍封深水埗、佐敦、天水圍三區部分樓宇及街道，劃作「受限區域」，居民須禁足接受強制檢測。天恒邨恒樂樓為其中一座遭圍封的樓宇，突襲式封區令部分居民措手不及，有女住戶到地下大堂向房署職員了解有關安排時情緒激動，追問「我畀人扣人工，係咪你哋畀返我呀?」，更一度大叫﹕「垃圾到不得了呀政府！」。

▼▼2月2日﹕天恒邨恒樂樓封區情況▼▼

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晚上7時06分，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，突擊圍封天恒邨恒樂樓。過去14天，恒樂樓共有7宗個案，前天納入強制檢測範圍，居民原定須在明天前接受檢測。

突然封區令部分居民感到不滿，一名女住戶向房署職員表達不滿稱﹕「我哋一家人無事，咁係咪應該走得呀？」直斥房署人員無法解答其憂慮，「你完全解答唔到，幫我唔到啫。」又指受到封區措施影響，「強制檢測，工又返唔到，檢測完冇事你又唔畀我出去！」、「我被人扣人工，係咪你哋畀返我呀?」其後更一度大叫﹕「垃圾到不得了呀政府！」

天水圍區議員王百羽表示，恒樂樓共有兩個單位的住戶確診，恒樂樓過去兩天已需進行強檢，屋邨保安及清潔工亦作出配合的工作，至今晚政府又宣布封區，工作人員及街坊皆感到奇怪，「畀人撩完鼻係咪又要撩過呢？」，王亦質疑之前的強檢工作有什麼意義。有街坊回家後發現被封區，遲遲未能吃飯，亦追問什麼時候有糧食供應。他指初步了解後，過去兩天曾進行強檢人士毋須再接受檢測，居民亦較為安心。

▼▼2月2日﹕佐敦封區情況▼▼

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至於佐敦長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號同樣被突襲圍封。油尖旺區議會副主席余德寶到場了解情況後表示，今次是油尖旺第五次封區，第一次在佐敦近廟街封區兩日，有十多宗確診個案，而近兩日進行逾千宗檢測，但確診個案為零，批評封區成績無法說服公眾是有效遏止疫情，「呢個成績我相信除咗特首林鄭月娥自己開心之外，香港市民冇人滿意」、「玩夠香港市民未，玩夠油尖旺居民未呢？」，每晚7時市民均提心吊膽，擔心屋苑會否被封區。

余德寶稱，被圍封的佐敦一帶有百多名市民受影響，大部分是劏房住戶，雖有確診個案，但數量不多，亦無出現環境污染的情況，有區議員對突襲封區感詫異。他又指，封區準則令人摸不着頭腦，今次長樂街內一酒店不視為封區範圍，但附近數幢大廈均被納入封區範圍。

余德寶又批評，政府稱或申請法庭手令破門的做法極度擾民，亦突顯政府不解民情，因為基層市民不能在家工作，或工作時間非朝九晚六，可能從事保安通宵工作，做法只會引起市民反感，促政府三思或收回決定。