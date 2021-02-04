賞吊鐘花熱點　中年女子西貢大枕蓋行山不適　直升機送院不治

撰文： 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-04 16:18

今（4日）早上9時42分，一名女子結伴於西貢大枕蓋行山期間突感不適，旋即暈倒，同行女子見狀隨即報警求助，飛行服務隊直升機亦奉召到場，將女事主送往東區醫院，惟搶救後證實不治。警方正調查事件及原因，案件暫列作送院時死亡，死因有待調查。

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據了解，女事主51歲姓洪，今早8時許，她與43歲姓陳女子由西貢萬宜路出發，前往西貢東郊野公園行山，順道欣賞吊鐘花盛放，惟至上述時間，2人行至郊野公園近大枕蓋時，洪女子突感不適，表示胸口痛，旋即暈倒不省人事，同行陳女立即報警。救援人員接報到場，由飛行服務隊直升機送院急救，她被送抵東區醫院治理，其後被證實死亡。至於其死因有待驗屍後確定。

香港攀山專家鍾建民指，適逢剛過立春之時，正值吊鐘花盛開的季節，而香港有不少山徑均有野生的吊鐘花，故不少行山客均會選擇於近日上山賞花。而位於西貢的大枕蓋現時同有大批且密集的吊鐘花景色，故格外吸引賞花客到訪，近日人流絡繹不絕。

鍾續指，大枕蓋一向是熱門的行山路線，路線不算崎嶇，有部分路段稍斜，惟總括而言並非危險路線，難度屬中級。鍾提醒行山人士，行山時切勿與他人距離過近，除了安全考慮亦需要留意疫情。另外，行山時亦應該穿着合適的裝備，如行山鞋，切忌只穿涼鞋便貿然上山。

大枕蓋位於西貢東郊野公園內，屬中級路線。翻查資料，每逢1月下旬至2月上旬，山上的吊鐘花盛放，故此近日不少行山人士慕名到西貢大枕蓋行山打卡。而大枕蓋的部分山路地形較為筆直及陡峭，滿佈沙石，不過部分斜坡亦已搭建木梯級，以便遊人賞花。

吊鐘花是香港常見的年花，並已被列為香港法定受保護植物之一。