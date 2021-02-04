元朗瘋駕｜目擊者親述事件來龍去脈　原來疑涉及撞車賠償

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-02-04 23:59

今（4日）晚上8時許，元朗發生離奇驚險交通意外，一輛私家車竟將趴在車頭的男子推行百多米後絕塵而去。有網民目擊事件經過，不斷驚呼「痴線架！」。該名網民事後接受《香港01》電話訪問時表示，原來事件涉及撞車賠償，肇事女司機撞及男司機的客貨車後原已提款打算賠償，卻突然發難上車，踩油險些將站在車前的男司機撞到，男司機於是伏在車頭，豈料女司機竟再度踩油，連伏在車頭的男司機一路載行至約百多米外的馬路上，報警後，客貨車司機報稱腹痛不適，獲送院治理。

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涉事私家車據悉後來在元朗公路反車。（網上圖片）

網民Kenny 目擊事發過程，他當時於元朗教育路一間餐廳等候外賣，突然聽到馬路旁有人爭執，方得知有交通意外發生。

事源有一輛黑色私家車撞及一輛停泊在路邊白色客貨車，白色客貨車男司機當時並不在車上，後來趕回現場與黑色私家車女司機發生爭執，一輪爭執後女司機答應賠償，更到附近提款機提款後返回現場。惟女司機突然發難返回私家車打算離開現場，男司機於是站在私家車前阻止她駛離，Kenny遂舉機拍攝打算紀錄事件。

一輪唇槍舌劍後，女司機竟踩油險些撞倒男司機，男司機遂伏在黑色私家車上圖阻止離開，豈料女司機竟再度踩油，連伏在車頭的男司機一路推行至約百多米外的馬路上，Kenny一路狂奔盡力跟拍，身旁目擊市民無不驚呼「痴線架！」，惟力追下仍只拍得男司機跌坐地上，女司機則絶塵而去。

Kenny 續指，男司機當時跌坐地上，很快有救護員到場檢查他的傷勢，他目測男司機未有明顯受傷，惟一直表示「好嬲」，「拉唔到佢（女司機）」。男司機清醒被送往博愛醫院，現正留醫。女司機則仍然下落未明。