封區檢測｜元朗富來花園百人排隊檢測　95歲住戶家人撐封廈

撰文： 楊婉婷 陳康智 最後更新日期： 2021-02-05 23:06

政府今公布圍封元朗富來花園兩廈及馬鞍山恆安邨恆江樓進行強檢，兩區居民對有關措施持不同意見。富來花園受檢居民認為封區必然，亦有95歲住戶的親人到場送衣服，指因政府安排妥當故不感擔心；惟有恆江樓居民感不滿，認為安排混亂，並斥責特首林鄭月娥。

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B座2人確診 兩廈圍封百居民等檢測

根據資料，元朗富來花園B座今（5日）增1宗個案，感染源頭未明，與之前確診個案屬於同一座向單位。政府公布由晚上7時起，封鎖富來花園A及B座，連同前方遊樂場等實施強制檢測。

晚上7時起，警員以膠帶封鎖兩廈及遊樂場，人員陸續將物資運抵，並在大廈對開設置帳篷，供居民登記及進行檢測。大廈地舖同樣被劃入受限區域，惟大多於封區前已落閘，人員曾拍打鐵閘以確認店內無人。晚上10時許，現場共有近100名居民等候進行檢測，包括A座及B座居民。懲教署署長胡英明曾到場視察，逗留不足十分鐘便離開。

元朗富來花園封區﹕95歲老住戶的家人支持封廈檢測。（陳康智攝）

95歲住戶家人撐封兩廈

富來花園居民威先生認為封區「好必然」，因部分確診個案未能找到源頭，「今日我呢棟唔好彩，聽日第二棟唔好彩啫。」他亦認為圍封只需一至兩天，未有為封區額外購買物資。胡氏夫婦的的95歲親人與傭人居住在富來花園，對於長者需晚上下樓檢測，夫婦二人並不感擔心，直言﹕「因為政府做得好咪唔擔心」，並支持封廈檢測。問及只有B座有感染個案，但連A座也被圍封及強檢，會否擔心兩廈居民混在一起檢測會有風險，他們指本來病毒便有機會隨處散播，認為A座亦需要圍封強檢。

惟恆江樓有住戶則不滿封區安排，任職司機的盧先生晚上回家後發現大樓被封，他表示下班後才剛檢測，現在又再封大樓，形容安排混亂。他本來明早5時上班，現時未知能否出外，其間他怒斥特首林鄭月娥，批評政府封區安排「愈整愈衰」。另一居民劉先生指封區消息在網上傳了很久，但一直無人正式通知，認為安排混亂。