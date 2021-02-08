港姐冠軍黃嘉雯胞姊「惡搞」家貓　困洗衣機轉14秒　貓貼機門掙扎

撰文： 陳蕾蕾 最後更新日期： 2021-02-08 12:57

港女「惡搞」貓隻，洗衣機困貓開機轉動。流傳一段長約20秒的片段，一名疑為港姐冠軍黃嘉雯的胞姊Yuki Wong，於社交平台發佈聲稱「惡搞」片段，將貓隻困在洗衣機內，其後開機轉動，貓隻一度受驚掙扎欲逃，頭部貼向透明洗衣機門，事後事主重開機門後，貓隻隨即極速逃走。

貓隻困洗衣機轉動 甫開門即跳出

流傳的片段顯示一隻貓隻在洗衣機內，配上文字「惡搞肥妹系列」，女事主指其貓隻曾在「箱內」大便，事主及後將洗衣機門關上，並開動洗衣機，另一段片段顯示，洗衣機其後開始轉動，影片配上文字「受驚的小肥妹」，貓隻疑受驚在機內掙扎，頭部一度貼向洗衣機門欲逃走，事主在開機約十數秒後方重新打開機門，貓隻甫開門隨即跳出洗衣機。

愛協：十分重視任何懷疑虐待動物案件

愛協表示，協會十分重視任何懷疑與虐待動物有關的案件，如任何人有相關個案詳情，請盡快報警求助，由於愛協並非執法機構，只可在得到警方授權下方能上門跟進，一旦收到警方通知，愛協督察將盡快前往了解。

↓↓↓疑虐貓過程↓↓↓

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港姐冠軍黃嘉雯胞姊 曾陪同上節目

根據資料顯示，事主Yuki Wong相信為香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）的胞姊，黃嘉雯於2019年競選香港小姐，獲得港姐冠軍以及「最具體態美佳麗」，胞姊Yuki曾在節目上表示一直鼓勵黃嘉雯參選港姐。《香港01》曾向黃嘉雯查詢事件真偽，她指：「我都係今朝早先知道呢件事，其實佢不嬲都好錫啲小動物，不過佢今次咁做的確唔啱同處理得唔好，但我相信佢唔會再有呢啲事情發生。」。