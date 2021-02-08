數碼港毒餌｜海濱公園現多宗毒狗案　愛狗人士懸紅10萬追緝兇徒

撰文： 陳蕾蕾 最後更新日期： 2021-02-08 10:49

數碼港海濱公園疑再現毒餌事件。昨日（7日）一名印度籍女子報案指，其狗隻於數碼港公園散步後突然死亡，連同此案數碼港已發現至少三宗懷疑毒狗事件，愛協回覆《香港01》時表示，昨日協會接獲數名曾攜狗隻前往數碼港的狗主查詢，事後狗主已帶狗隻前往診所治療，目前不便透露相關詳情。 愛協續指，去年一名愛狗人士曾懸紅10萬追緝疑兇，該名人士昨日再透過會方懸紅，望盡快將兇徒繩之於法。

愛協回覆《香港01》時表示，愛協昨日接獲數位曾帶狗隻前往數碼港的狗主致電查詢，狗主已帶同狗隻前往相熟獸醫診所接受治療。愛協督察其後曾到上址搜索狗餌，亦會繼續跟進情況，由於警方現時已立案調查，協會不便作詳細評論。愛協強烈譴責毒害動物的惡行，提醒任何毒害動物行為均為違法，虐待動物一經定罪最高可被判罰款200,000港元及監禁三年。

另外，協會又發出公告指一名愛狗人士繼去年曾就事件懸紅，早前再透過會方就案件懸賞港幣十萬元，望遠盡早將疑兇繩之於法。公告指，公眾人士如在懸賞通告有效期內向愛護動物協會舉報，因而令兇徒落網並被法庭定罪，可獲得全數或按比例分配的賞額。

數碼港海濱公園曾出現多宗懷疑毒狗事件，有狗隻於上址散步時，疑進食毒餌後遇害。警方昨日再接一名印度籍女子報案指，早前她帶同狗隻到數碼港道一公園散步，狗隻回家後感到不適後死亡，目前正調查狗隻是否曾意外進食任何東西。另外，去年7月12至14日連續三日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多分別遇害。而上月24日，警方亦曾接獲報案，指有狗隻懷疑於數碼港海濱公園進食毒餌後死亡。