網友訛稱送手遊《第五人格》道具　誘11歲女影不雅照兼恐嚇放上網

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-02-08 20:39

網上交友陷阱多，11歲小六女童上月玩電話遊戲時認識一名網友，雙方傾談半個月，熟稔後，對方訛稱可提供罕有道具，向女童索取自拍的不雅照片及影片。女童先後10次拍攝及傳送不雅照，詎料對方食言，沒有送贈任何道具，更威脅如果女童不再提供不雅照時，會將早前收到的照片及影片放上網。女童母親其後察覺有異揭發事件，並報警求助。警方將案件列作「促使未滿16歲的人製作色情物品」，暫未有人被捕。據了解，該隻電話遊戲為《第五人格》。

《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

案發於今年一月，一名11歲小六女童於一月初透過電話遊戲應用程式認識一名網友，他們皆為該遊戲的發燒友，透過遊戲應用程式内的聊天功能認識及聊天。其後，他們互相交換電話號碼，再利用其他社交媒體應用程式聯絡，談話內容主要圍繞該手提電話遊戲。

至一月中旬，該名網友向女童聲稱可以在遊戲內向女童提供罕有遊戲道具，以提升遊戲角色的能力值，要求女童根據指示拍攝不雅照片及影片以換取道具。女童聽信對方的承諾，按指示先後拍攝及傳送不雅照片及影片予該網民，但一直未有收到對方承諾送贈的道具，女童遂拒絕再提供照片及影片，未料到對方出言恐嚇，揚言會將早前收到不雅照上傳至網上公開，藉此要脅女童繼續提供照片，女童不知所措。至一月尾，女童母親發現其異樣，檢查其手機後發現女兒與網民之間的對話及不雅照片，大為震驚，因而報案。案件仍在調查中，暫無人被捕。

曾有小學教師利用手遊誘女童影不雅照

翻查資料，過往亦曾有不法份子利用熱門手機遊戲《第五人格》接觸小童，趁機索取不雅照片。去年10月，深水埗一名37歲小學教師透過《第五人格》結識玩家，再用遊戲武器誘使未成年少女拍不雅照片及影片。有家長其後發現手機內有女兒祼照遂報警。新界南總區重案組經調查後拘捕該男子，並在他手機內發現多張不雅照片，估計涉及７名未成年少女受害。

東區刑事調查隊第五隊案件主管偵緝督察鄺子銳表示，警方留意到不少小童因教學原因而擁有自己的電話或平板電腦，警方藉此作出呼籲，家長應多留意及關心子女有無適當使用其電子設備，包括社交媒體應用程式及遊戲應用程式，亦應了解子女在這些應用程式內與什麼人聯絡。警方呼籲同類案件的受害人，請盡快與警方聯絡。市民如有相關資料提供，亦可致電36601715與東區刑事調查隊第五隊聯絡。

任何人向未滿十六歲的兒童誘使他們提供色情物品，有可能觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第138A（1）（A）條，「促使未滿16歲的人製作色情物品」，最高刑罰為罰款港幣300萬元及監禁10年，市民切勿以身試法。