紐西蘭仔駕電動滑板車入將軍澳隧道　網民：過隧道有冇畀錢？

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-02-08 19:42

今（8日）網上流傳多張照片，一名男子懷疑駕駛電動滑板車沿將軍澳隧道公路行駛，被多名駕駛者拍下過程，更有照片拍到電動滑板車進入隧道內行駛，引來大批網民熱議。不少人均質疑電動滑板車男如何支付隧道費，亦有人驚呼行為離譜﹑十分危險。 《香港01》向將軍澳隧道營辦商查詢事件，營辦商發言人回覆指，隧道職員於今日下午2時許發現一部電動滑板車進入往觀塘方向隧道，隨即於數分鐘後在隧道出口將該部電動滑板車截停。職員將該名紐西蘭籍的年輕男子資料記錄後，安排專車將男子及其電動滑板車送回將軍澳。發言人續指，男子當時還未抵達收費站，營辦商考慮報警，現會保留追究權利。

更有人拍到電動滑板車男子即將進入隧道。（網上圖片/ Gary Tam PLAY HARD 玩硬 Facebook ）

有人在隧道內拍到電動滑板車男子，情況驚險。（網上圖片/ Gary Tam PLAY HARD 玩硬 Facebook ）

今日網上流傳多張照片，一名男子懷疑在將軍澳隧道公路及隧道內駕駛電動滑板車，被多名駕駛者拍下。圖片所見，男子身穿湖水綠色外套﹑黑色長褲﹑藍色波鞋及揹黃色斜揹袋，配戴深藍色頭盔駕駛一部黑紅色的電動滑板車在公路上奔馳。他前後及左兩旁均有不少大型車輛正在行駛，場面驚險。

今（8日）網上流傳一批照片，一名男子懷疑在公路上駕駛電動滑板車。（網上圖片/Ricky Wong 將軍澳主場 Facebook）

根據運輸署資料，電動單車及滑板必須領牌才可於道路行駛。由於法例界定所有電動單車 及電動滑板皆屬電單車，該類車輛不論大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》 （第374章） 規定登記及領牌才可於道路上行駛。



而一般電動單車及電動滑板車架皆不符有關領牌法例要求，因而在道路上行駛屬不適宜及不合法。在本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板均屬違法，即使該等車輛的動力能源沒有啟動。 若駕駛未領牌車輛，初犯者可被判罰最高罰款5000元及入獄3個月。