將軍澳頌明苑再有3鴿遭剪翼　警列殘酷對待動物處理

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-02-08 22:52

將軍澳坑口頌明苑再有野鴿遭人剪翼受傷，警方列作殘酷對待動物處理。今（8日）下午近4時，警方接獲上址住戶報案，指在頌明苑一個遊樂場附近發現有至少3隻白鴿被剪斷雙翼，懷疑遭人虐待。警方到場調查後，列作殘酷對待動物處理，交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊（動物專隊）調查，暫未有人被捕。相關部門人員到場檢查傷勢，該批白鴿暫無生命危險。 愛協發言人表示，較早前接獲警方通知，指有將軍澳區市民報案，於頌明苑發現有鴿受傷，疑似雙翼被剪。愛協督察到場協助了解案情。現時警方已就此個案立案調查，愛協未收到警方進一步指示。據了解，受傷的白鴿疑被人用剪刀剪去雙翼的羽毛。

警方呼籲，如市民有任何與案件有關的消息，或目擊案發經過，請致電3661 0766或5664 9055與將軍澳警區刑事調查隊第六隊（動物專隊）人員聯絡。

警方非常重視及絕不容忍所有殘酷對待動物的案件。殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

將軍澳過往不時出現虐鴿狂徒，其中在頌明苑更經常有野鴿遭人剪翼。去年11月23日，在厚德邨有動物義工發現一隻野鴿遭竹籤由背部插穿身體。而12月3日義工亦在坑口頌明苑發現有未成年野鴿受虐待，雙翼被剪去。《香港動物報》12月亦曾報道指坑口頌明苑發現一隻被剪翼的鴿鴿，義工指已是近7個月來同地點第5宗野鴿被剪翼，位置在坑口頌明苑冠明閣樓下。義工又指被剪翼的野鴿需要三、四個月才能再飛，在街上有機會遇到危險無法逃生。