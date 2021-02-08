封區檢測｜林鄭月娥巡視文英樓　街坊怒斥做騷﹕幾時搞好啲渠呀！

撰文： 楊婉婷 林振華 最後更新日期： 2021-02-08 22:34

政府每日突擊封區強制檢測，今晚（8日）佐敦文英樓及深水埗恒安樓被指定為「受限區域」，居民需接受強檢。行政長官林鄭月娥晚上乘私家車由警察電單車護航下，到達文英樓視察，曾到檢測中心了解。現場有不少街坊圍觀，部分人情緒激動，有人斥責林鄭月娥巡視是「做騷」，質問她何時跟進大廈污水渠接駁問題；亦有人向她表達擔心，指「我哋啲街坊冇得食團年飯呀！」，希望政府暫停封區措施。過程間林鄭未有回應。

晚上9時40分，林鄭乘搭七人車座駕到達文英樓，她配戴一般外科口罩，由多名官員陪同到檢測的帳篷及文英樓外視察，其間不時有街坊高聲粗言辱罵她。有人持大聲公高叫﹕「特首，我哋啲街坊冇得食團年飯呀！」指市民擔心封區令家人無法團圓及不能回家，批評封區檢測的政策擾民及勞民傷財，促請特首暫時停止封區。

其後，再有男街坊怒斥林鄭做騷，「你幾時搞好啲渠呀！」多名警員立即趕至勸喻，著他冷靜一點，「而家唔畀人抗議呀?」他又激動稱﹕「大佬，冚唪唥劏房，屎渠駁污水渠，搞到成個沙井都係武漢肺炎（新冠肺炎），你搞人做咩啫，你搞好啲渠先啦！」林鄭全程未有回應市民，她逗留十多分鐘後離開。

政府晚上發新聞稿公布將兩區劃為「受限區域」，提及明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排在晚上大部分市民下班後，盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日上午約7時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在上午7時左右開始上班。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

政府又指，明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。政府希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。