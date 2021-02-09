O記檢爆炸品原料武器拘兩男　警指有人欲新年前作「血腥抗爭」

撰文： 鄧栢良 馮國良 最後更新日期： 2021-02-09 15:08

昨日（8日）粉嶺馬適路懷疑發現爆炸品，有組織罪案及三合會調查科（O記）拘捕兩名男子，並檢獲一批懷疑可用於製作爆炸品的粉末，包括硝酸鉀、硫磺、爆竹及防毒面罩等物品。至於檢獲的爆炸品原料數量龐大，以及危險性高。警方指，上月起接獲線報指，有人打算在農曆新年前，向本地極端暴力分子提供爆炸品原料，以作血腥暴力抗爭之用。警方稱，相信已成功瓦解一個極端暴力團伙，並停止一個有潛在可能的血腥抗爭。

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有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東交代案情指，上月起警方接獲線報指，有人打算在農曆新年前提供向本地極端暴力分子提供爆炸品原料，以作「血腥抗爭」之用。O記昨日中午時份採取拘捕行動，發現一名42歲男子在粉嶺榮福中心一個單位內，提取一個手提行李篋，於是將他拘捕。男子當時另持有一個紅白藍膠袋。

探員發現手提行李篋內藏有23.5公斤爆炸品原料，包括硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉、炮仗、煙花蠟燭（俗稱滴滴金）、3個控制煙花的謠控裝置、2個電子磅及1條USB線。而紅白藍膠袋內則藏有1個防毒面具、約300個防毒面具濾芯，以及一批護甲。

警檢弓箭及電槍等武器 以及反修例政治口號單張

探員在涉事單位內檢獲大批弓箭、2支懷疑電槍、8支伸縮棍、4部對講機、3部手機、1部平台電腦、一批印有反修例的政治口號單張，以及大批防具。單位的62歲男屋主亦被拘捕。42歲男子為電腦程式員，而62歲男子為裝修工人，二人並無親戚關係，但有一定聯繫，現正被拘留調查。何振東指，除兩名被捕人之外，亦有其他被調查的人士，發現他們與2019年的反修例案件有一定關係。

其後，O記探員在42歲被捕男子位於沙田的住所、上環的工作地址及柴灣一個空置牙醫診所內，搜到大批防毒面具、頭盔、蒙面物品及護甲。而42歲被捕男子被捕前，曾在柴灣的空置牙醫診所內提取紅白藍膠袋。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東（中）交代案情。（馮國良攝）

檢獲爆炸品原料數量龐大 警指危險性高

而警方爆炸品處理課人員經初步檢查後，指出該批爆炸品原料如經混合，有可能達致爆炸效果，惟檢獲的原料並未組裝成爆炸裝置。警方指，檢獲的爆炸品原料數量龐大，危險性高。

何振東稱，自社會動亂告一段落後，有人開始蟄伏及積極籌備及聯絡極端暴力分子，企圖東山再起，並想用爆炸品製造恐怖場面，以達到政治訴求。行動仍然繼續，不排除有更多人士被捕。但警方相信行動已成功瓦解一個極端暴力的團伙，並停止一個有可能的血腥抗爭，但亦擔心有孤狼式襲擊。被問到案件會否轉交警方國安處跟進，何振東表示，案件仍由有組織罪案及三合會調查科繼續調查。