大嶼山貝澳水牛多處被割傷　陰囊遭劃破　關注組：不排除人為因素

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-02-09 19:32

牛年將至，年近歲晚卻發生水牛嚴重受傷事件。前日（7日）在大嶼山貝澳泳灘一頭水牛被發現全身多處割傷，性器官受傷，陰囊被劃破，睾丸外露，昨日由漁護署人員帶走接受治療。警方經初步調查，相信該頭牛早前曾經與其他牛隻打架，案件列作「發現受傷動物」。而揭發事件的大嶼山愛護水牛協會則不排除人為因素，如非有人施虐，亦與水牛棲息地遭人佔用露營有關。

大嶼山貝澳泳灘一頭水牛身上有多處割傷。（大嶼山愛護水牛協會圖片）

大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，受傷水牛為一頭年約12至14歲的雄性大水牛，由於性格害羞「好驚人」，故暱稱「孤獨精」，棲息於羅屋和貝澳沙灘附近一帶濕地。前日何來接獲貝澳居民通知，發現在棲息地發現「孤獨精」的「性器官爛晒」，陰囊被劃破，睾丸外露，全身多處被割傷。由於前日是假期，協會無法聯絡上漁護署獸醫隊，由義工提供暫時性防蟲止血處理。直至昨日協會成功通知漁護署，「孤獨精」由署方帶走，目前它已接受獸醫治療，並已經可以恢復食草。

何來表示，「孤獨精」傷勢嚴重，不排除人為因素造成。一方面，因為「孤獨精」背部受口位置高，難以是狗隻造成；另一方面；牛隻一般只會在三、四月交配季節打架，但無法完全排除狗咬及打架兩個可能性。昨日何來前往貝澳羅屋濕地附近查看，發現十多個露營帳篷，懷疑有人佔用農地非法露營，不排除「孤獨精」被佔用棲息地，需另覓居所，疑因此遇上陌生牛隻或狗隻發生衝突，認為非法露營人士間接造成「孤獨精」受傷。何來批評非法露營人士破壞生態環境，同時促請當局多個巡查。

警方表示，前日下午約1時15分及昨日上午約9時接獲報案，指在貝澳泳灘發現有一頭牛身體多處受傷。人員接報到場，經初步調查，相信該頭牛早前曾經與其他牛隻打架，人員將受傷牛隻交由相關機構跟進，案件列作「發現受傷動物」。