警截查假牌電單車司機遇反抗　檢13萬毒品拘兩人　兩男警受傷

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-02-10 00:07

警方在落馬洲巡查時發現用假牌的電單車，埋伏靜待司機現身，當司機出現時上前截查，未料到對方竟激烈反抗。兩名男警遇襲，頭、手及腳受傷，其後他們將男子制服，搜身後檢獲懷疑冰毒。49歲男子涉嫌販毒、盜竊及襲警被捕。警方再於男子位於米埔村的住所內檢獲更多毒品，並拘捕單位內另一名29歲女子，亦涉嫌販毒。

事發於昨（8日）上午約11時半，落馬洲分區特遣隊人員在青山公路—米埔段巡邏期間，懷疑一輛停泊在該處的電單車使用偽造車牌，遂在附近埋伏。人員其後發現一名男子準備駛走該輛電單車，隨即上前截查。該名男子嘗試逃走，並作出激烈反抗及襲擊兩名男警務人員。人員制服該名男子後，在其身上檢獲24包共重約160克的懷疑冰毒及約18萬元現金。調查顯示，該輛電單車已於去年12月在天水圍報失。該名49歲姓賴男子涉嫌販毒、盜竊及襲警被捕。兩名男警務人員頭、手及腳受傷，被送往北區醫院，經治理後現已岀院。

邊界警區重案組接手調查案件，經調查後，在該名男子位於米埔村的住所內再檢獲約13克懷疑冰毒、約11克懷疑可卡因、約2克懷疑霹靂可卡因、電子磅、一批毒品包裝工具及約130萬元現金。單位內一名29歲姓梁女子亦涉嫌販毒被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，檢獲的毒品總市值約13萬元。

根據香港法例第134章 《危險藥物條例》 第4條 《危險藥物的販運》，任何人販運危險藥物；一經定罪最高可被判處終身監禁及罰款港幣500萬元。