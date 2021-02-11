將軍澳居屋雍明苑入伙　垃圾囤積如堆填區　區議員斥房署安排不周

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-02-11 23:11

將軍澳新居屋雍明苑近月落成，近1,400戶陸續入伙，屋苑範圍驚現「垃圾山」。隨着入伙裝修如火如荼，建築廢料、裝修及家居垃圾囤積的問題接踵而來，屋苑空地堆滿垃圾的景況被居民戲稱為「堆填區」。當區區議員一直跟進相關情況，直斥房屋署安排不周，一次過安排大量住戶入伙卻欠缺相關配套，並拒絕增加預算增聘清潔人手；同時希望住戶自律，妥善棄置垃圾。

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將軍澳雍明苑驚現「垃圾山」。（陳浩然攝）

將軍澳雍明苑地下空地堆滿垃圾的景況被居民戲稱為「堆填區」。（網上圖片/ Vincci Lau Facebook 將軍澳主場）

西貢區區議員黎煒棠一直跟進雍明苑的垃圾棄置問題。（Ivan Lai 黎煒棠 Facebook 圖片）

區議員直言情況「絕不理想」 斥房屋署責無旁貸

西貢區區議員黎煒棠自去年雍明苑入伙前已跟進屋苑事務。他表示，雍明苑由去年11月中開始入伙，垃圾問題叢生，初期以建築廢料為主，自上月主要為傢俬包裝垃圾及裝修公司遺留的「紙皮」等，經常囤積在各層公共空間。

他曾多次到雍明苑視察垃圾收集情況並向管理公司反映，了解後發現管理公司早已安排人手逐層收集垃圾，惜垃圾數量驚人，管理公司僅有4名全職及3名兼職員工，根本不足以應付。管理公司曾向房屋署申請額外費用以增聘人手，惟遭房屋署拒絕，只好自掏腰包聘請多十數名兼職清潔工。

黎直斥房屋署安排不周，一次性安排住戶入伙，卻沒有考慮到屋苑垃圾收容空間不足的問題，更「射波」予管理公司，拒絕增聘人手預算，令管理公司得在經費不足的情況下兼顧保安、維修及管理等職務，令一眾清潔工即使疲於奔命，仍未能以理想的速度處理排山倒海的垃圾。

（雍明苑 Facebook 圖片）

消防每日巡邏仍無補於事 區議員喻居民自律

另外，黎指日益嚴重的垃圾問題已引起相關部門關注，消防處每日派員到屋苑巡邏，確保大樓通道暢通，更已多次向違規棄置垃圾的業戶發警告信，惟情況仍未有明顯改善。黎亦指出，由於雍明苑並沒有收取「裝修按金」，遂不能以私人屋苑沒收「裝修按金」的方式處理違規棄置裝修垃圾，望居民能自律，將垃圾放到指定位置。

經商討後，管理公司已在大廈大堂增添容量240升的垃圾桶收集家居垃圾，並將垃圾暫存位置改為屋苑周邊空地，盡量減少對居民的不便。



雍明苑位於將軍澳，為房委新推出的居屋屋苑之一，屋苑共設兩座26層高樓宇，提供1,395個單位。屋苑住戶於於去年11月入伙。