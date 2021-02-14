南丫島4寵物豹紋陸龜懷疑被盜　主人憂變美食呼籲島民協助找尋

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-02-14 19:19

南丫島大灣舊村一名外籍男子，今（14日）情人節早上，發現在花園飼養的4隻寵物豹紋陸龜失蹤，懷疑被人偷走，其中一隻名叫「大肥」更是剛生蛋不久成為媽媽。主人擔心愛龜會被吃掉，報警求助，更在網上呼籲島民及網民協助尋龜。

4隻懷疑被盜的豹龜「大肥」、「小肥」、「Kuzia」及「Chucha」。（Eugene 提供圖片）

「大肥」剛為人母生蛋不久，便被迫與親生骨肉及飼養牠近3年的外籍主人分離。（Eugene 提供圖片）

住在南丫島大灣舊村的失龜龜主 Eugene 表示，目前正飼養的5隻龜全部均為領養及鄰居捐贈所得，保護和照顧牠們的起居飲食已近3年，他與寵物龜感情極好，形容人龜關係十分密切（closely connected）。

Eugene續指，他在屋外花園搭建了一間小木屋予寵物龜居住，今日凌晨1時他回家的時候仍見到愛龜，惟至今早9時許起床，卻發現其中4隻愛龜不翼而飛，立即報警求助。Eugene 指，4隻愛龜均為豹紋陸龜，其中最年長，今年6歲的「大肥」更是剛生蛋不久成為母親。「大肥」體型龐大，有近60厘米長，近10公斤重。其餘3隻懷疑被盜的豹龜即分別為「小肥」、「Kuzia」及「Chucha」，「Chucha」 年紀最小，只有約10厘米長，Eugene 形言Chucha 仍十分依賴他，似乎是聽得懂他的呼喚。

對於愛龜懷疑被盜，Eugene感到害怕，擔心歹徒求財偷龜轉賣，愛龜若落入愛動物的新主人手中，對方悉心照顧還可以接受，但若落在有吃龜傳統的人，則可能被當成寶品煮來吃掉，後果十分糟糕。Eugene其後在南丫島居民的facebook群組上，呼籲島民及網民留意事件，以及協助尋回愛龜。

今（14日）上午近10時，警方接報南丫島大灣舊村一單位內有4隻豹紋陸龜不見了，案件列盜竊處理，暫時未有人被捕。