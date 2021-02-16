唔煙唔酒仍難逃遺傳　孝順仔患急性肝病命危　七旬母盼有心人捐肝

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-02-16 22:14

與七旬母相依為命、55歲乙型肝炎患者唐偉基，患上急性肝硬化留醫瑪麗醫院一個月，至今日（16日）情況變差，其友人於社交網站呼籲，希望B型或O型血有心人士可捐肝。 唐偉基母親接受訪問時表示，丈夫家族遺傳肝病，叔仔因肝病離世，兒子一向注重健康「唔煙唔酒」，惟仍然患上肝病。她透露，丈夫早年去世，兒子侍母至孝，「出糧會畀晒我」。今兒子卧病在床，情況危殆，唐母只盼有心人可捐肝拯救兒子。

唐偉基大學同學於社交網站貼文，指唐偉基患上急性肝硬化，自上月留醫瑪麗醫院，呼籲B或O血型、沒有長期病患人士，到醫院評估捐肝。唐偉基73歲母親接受訪問時表示，因家族遺傳，兒子偉基本身患有乙型肝炎。唐偉基上月中因小便問題求醫，醫生診斷後證實他出現肝硬化，需入院治療。唐母透露，早前仍能與兒子透過電話溝通，惟「今日情況危險咗，抖唔到氣。」醫生指其兒子出現肺積水及肝衰竭，須留醫ICU。

唐母透露，丈夫早年去世，自己退休多年，獨子唐偉基屬家庭之柱，兩人一直相依為命，「佢好乖，會帶我出去買衫，出糧會畀晒我。」她指兒子一向「唔煙唔酒」，生活健康，慨嘆：「一整就咁大單……」如今孝順子卧病在床，生活捉襟見肘。面對兒子病情危殆，唐母坦言「好彷徨」，只盼有心人捐肝拯救兒子。