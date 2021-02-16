12港人潛逃｜律師行職員涉勾結境外勢力　再被警國安處拘捕今提堂

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-17 01:11

消息指，警方國安處前日（15日）拘捕一名男子，涉嫌違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。據悉，被捕男子為律師行職員，他疑因協助12港人潛逃，去年10月因協涉嫌「協助罪犯」被捕，警方調查相信他在潛逃案中「深度涉案」。被捕男子已被落案控告，將於今日（17日）提堂。

12名港人去年8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，深圳鹽田人民法院上月30日就12港人案作出判決，涉組織他人偷越邊境罪的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；李宇軒等8人偷越邊境罪罪成，被判有期徒刑7個月。至於廖子文及黃臨福兩名未成年港人，因自願認罪而不獲起訴，兩人同日上午11時由深圳警方移交香港警方。

去年10月10日，警方有組織罪案及三合會調查科曾就12港人潛逃案拘捕4男5女，年齡介乎27歲至72歲，涉嫌協助他人潛逃，角色為船主及「金主」，涉嫌提供資金、偷渡前住宿、碼頭接送及安排抵台生活。被捕人士中，包括是次再被捕男子。

及至上月14日，警方再拘捕九龍城區議員、律師黃國桐等11人，涉嫌「協助罪犯」，至今最少共20人涉及協助12港人潛逃被捕。

警方表示，警方國家安全處經進一步調查後，昨日（2月16日） 控告一名早前已被捕的29歲本地男子，一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、及一項「串謀協助罪犯」罪。該名男子將被還押至今日（2月17日）下午在西九龍裁判法院提堂。警方稱，自《香港國安法》生效後，截至2021年2月16日 ，共98人（81男17女），年齡介乎16至79歲，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

↓↓12港人潛逃控罪↓↓