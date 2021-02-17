北角變態狂徒街頭推3名OL出馬路　1女子撞斷牙、手指脫臼留院治理

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-17 17:17

北角有三名大昨（16日）午膳後等過馬路時，突然被身後一名陌生男子逐一推出馬路，3人均倒地受傷，險象橫生！受傷的OL表示，該名男狂徒從後衝來一言不發就出手，根本無從閃避，幸好當時沒有車輛駛過，否則會釀成悲劇。3名女子均不認識狂徒，對其所作所為大感不解，並坦言「尋日驚咗成晚」。傷勢較重的女子有一隻牙被撞斷、2隻牙移位、一隻手指脫臼，需要留院治理。 警方指，案件現列作襲擊致造成身體傷害，並交由東區警區刑事調查隊第5隊跟進，暫時未有人被捕。

其中一名遇襲女子 J小姐今日受訪時表示，昨午與兩名女同事午膳後離開餐廳及健威坊，並在健威坊吉野家對開七姊妹道等候交通燈過馬路，當時交通燈號為紅燈，現場只有她們3人在等候過路。J小姐指，事發時有一名男子在後方突然衝向過路處，她初時以為男子趕時間急於衝過馬路，遂打算讓路。豈知頃刻間身旁兩名女同事被人推出馬路，J小姐隨後亦被推出馬路。

3人倒地後，逞兇者迅速回頭沿七姊妹道逃走。J小姐形容，該名男子一言不發突然出手，「（之後）佢兜返轉頭走咗，完全唔係想過馬路。」由於3人均不認識名狂徒，故對其所作所為大感不解，「我哋3個都好驚，尋日驚咗成晚啊」。J小姐直言，幸好當事沒有車輛駛過，否則會釀成悲劇。

J小姐續指，狂徒衝前時衝力頗大，而且雙手用力推其膊頭將她推出馬路，導致她手腳受傷。但有一名傷勢較重的女同事則有一隻牙被撞斷、2隻牙移位、一隻手指脫臼，需要留院治理。

（香港01製圖）

警方回覆指，昨日下午3名26歲至38歲女子，在北角七姊妹道及健康西街交界等候交通燈過路時，被一名陌生男子從後用手推出馬路，導致口部、手部及腳部受輕傷，3人其後由救護車送往東區醫院治理。警方現將案件列作襲擊致造成身體傷害，並交由東區警區刑事調查隊第5隊跟進，暫時未有人被捕。