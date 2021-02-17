開槍收債│逸東邨債主攜氣槍追債　向姊弟連開8槍　鐵珠射入弟面部

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-02-17 20:07

東涌逸東邨發生開槍收債案。昨（16日）一名債主聯同一名同黨前往逸東邨一單位，向女住戶追討前夫欠下的80萬元債務，爭執期間債主竟拔出氣槍向她及胞弟近距離連開8槍，令姊弟身體多處受傷，其中一粒鐵珠更直擊胞弟面部，需進行手術取出，追數手法極之兇殘。警方新界南總區反黑組追查後，今日突擊搜查同棟大廈一單位，拘捕債主及四名同黨。消息指，女住戶與債主是相識10年的同邨街坊。

兩名男子前往逸東邨美逸樓追討欠債，與一對母子爭執，一男以氣槍向母子連開8槍。警方調查後拘捕兩男及三名同黨。（林振華攝）

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上門追前夫數十萬債 兩男近距離向姊弟開8槍

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，昨日晚上約9時，兩名男子前往東涌逸東邨美逸樓一單位，向女住戶追討一筆其前夫的數十萬元債項，她及其胞弟與兩男發生爭執，其中一名男子突然拿出一把氣槍，近距離向連環開槍射出鐵珠，一共開出8槍，導至姊弟身體多處受傷，其中一粒鐵珠更射入胞弟面部，需要進行手術取出，犯案手法極之殘忍，兇徒其後拿取屋外閉路電視逃離現場。

新界南總區反三合會行動組通宵追查，翻查大量閉路電視，並作出深入調查、情報分析及收集，迅速在18小時內破案，掌握兩名涉案人士身份及匿藏地點。今午約3時，警方突擊搜查美逸樓另一個單位，單位內人士多次無視警方警告，警方其後破門入屋，發現兩名涉案人士及另外3人，警方屋內檢獲1把6吋長氣槍、70粒鐵珠及3支二氧化氮氣管，相信與案有關。此外，警方入屋期間，發現有人將物件拋出屋外，檢查發現是一個冰壺。

開槍男與女住戶相識10年

經調查後，警方拘捕屋內5名男子，年齡介乎22至46歲，涉及「傷人」、「管有槍械及彈藥」、「盜竊」、「藏有吸食工具」及「阻差辦工」等，他們屬同黨關係，其中一人為單位戶主，部份人為有黑社會背景，他們將被通宵扣查。消息指，其中一名被捕男子與受害女住戶相識約10年，女住戶前夫由去年起向他借取80萬元，其後失去聯絡，他昨日聯同另一名男子上門向女住戶追債，爭執後向對方開槍。

由去年10月至今，新界南總區錄得190宗有關的刑事案件，拘捕26人，當中14人為20歲以下，情況令人關注。警方會繼續從多方面打擊與非法收債有關的非法活動，包括加強宣傳、情報收集及與一眾社區持份者，包括大廈保安人員合作打擊相關罪行。