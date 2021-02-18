涉16宗非法收債淋紅油案　前港腳卓耀國及女友華富邨犯案斷正被捕

撰文： 陳康智 陳浩然 最後更新日期： 2021-02-18 17:58

警方前日（16日）於華富邨拘捕一對年輕情侶，涉嫌於今年1月至2月期間，參與16宗非法收債案，以淋紅油方式威脅受害人還債。據悉，2人每次犯案後均獲數百元的報酬。 據了解，被捕26歲男子為前香港足球代表隊成員卓耀國，目前效力於香港甲組足球聯賽球會黃大仙。卓耀國與其18歲姓歐陽女友一同涉嫌刑事毁壞被捕。被捕人現正被扣留調查，警方稍後將落案暫控被捕人，案件將於明日早上在東區裁判法院提堂。

前港腳卓耀國涉嫌刑事毁壞被捕。（資料圖片）

警方檢獲收數紙等證物。（陳浩然攝）

香港仔分區突遣隊人員前（16日）晚上到華富邨一帶進行巡邏及埋伏，期間發現一對可疑男女進入屋邨後，對一住宅單位的大門淋撥紅油。埋伏的警員見狀遂將可疑男女截停，並於他們身上搜出收數紙﹑紅油及膠水。 警方遂以涉嫌刑事毁壞拘捕2名男女。被捕男子26歲姓卓，報稱無業；女子18歲姓歐陽，報稱從事美容工作，二人為情侶關係。

警方提醒，刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監10年，市民切勿以身試法。

卓耀國於前年6月曾被人在髮型屋收債，後來被揭發欠交政府款項而被相關部門通緝被捕。 （資料圖片）

卓耀國於2013/14球季當選香港足球明星選舉的最佳年青球員，更在2016獲香港隊徵召出戰國際A級賽事，正選登場，本發展不俗。惟卓耀國同時屢因紀律問題遭評為「壞孩子」，亦間中傳出有金錢問題，近年發展平平。前年6月，有片段更拍到卓耀國於髮型屋被人追債，事件一度報警處理，後來卓被揭發欠交政府款項而被相關部門拘捕。