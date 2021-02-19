案情曝光│華大基因檢測呈假陽性　加裝天眼揭助理搖晃載樣本器皿

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-19 19:59

警方拘捕一名華大基因化驗室24歲男助理，涉嫌於本月3次故意搖晃病毒化驗所內、盛載深喉唾液樣本的器皿，涉破壞深喉唾液樣本及影響檢測結果。消息指，華大基因於16個檢測樣本被發現呈「假陽性」後，加裝閉路電視，至本月發現被捕男助理曾進入化驗室用力搖晃盛載樣本的器皿。 據稱，該個盤狀器皿分為多格，每格可裝載不同受檢人士的樣本，因此用力搖晃過程中或導致不同樣本混合。專家指出該類器皿可以一次裝載多個樣本以加快檢測效率，惟過程中絕對需要清潔而防止污染，如需要搖動器皿亦必須密封好。

該個盤狀器皿分為多格，每格可裝載不同受檢人士的樣本。（郭倩雯攝）

警方今日交代案情指，昨日（18日）接獲大埔工業村一間私營新冠病毒化驗所報案指，懷疑化驗所內一名員工，在2月9日及11日分別3次故意搖晃病毒化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，令到檢測結果受影響。警方經調查後當日以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名24歲姓張化驗室男助理，現正被警方扣留調查。被捕男子2020年11月入職，擔任化驗室助理，犯案時他正在上班。

器皿分為多格 每格載不同人士樣本

消息指，於食衛局指發現華大檢測樣本出現「假陽性」後，華大基因展開內部調查，加強監控包括加裝閉路電視，其後於閉路電視紀錄，發現本月9日及11日，涉案職員曾進入化驗室，用力搖晃盛載樣本的器皿。據了解，有關器皿分為多格，每格可裝載不同受檢人士的樣本，其後會放置入儀器內，因此懷疑被捕男子於用力搖晃器皿過程中，或導致不同樣本混合。

專家：器皿可載多個樣本加快效率 搖動必需密封

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，負責檢測的認證化驗所一般有其標準操作守則（Standard Operating Procedures），人員需要按守則進行檢測工作。李偉振解釋，檢測過程中包括提取、擴增等步驟，其中擴增「由好小量（目標基因）變到好多，到檢測得到為止」，因此過程中絕對需要清潔而防止污染。

李指以前的基因檢測技術不如現今先進，需要分開3個房間進行檢測避免交叉感染，而現時以一個器皿就可以裝載多個樣本，可加快檢測效率，亦屬正常檢測程序，但亦要小心處理防止污染，包括需要密封好樣本盤才可以搖動，否則如於不應該搖動的情況下搖動器皿，令不同樣本混合就會構成問題，因經擴增後基因數量增多，即使只有小量受污染亦會影響檢測結果，「求其一點基因，都可能做成假陽性」。