大叔屯門青大石澗建巨型石屎台　山友斥毀原始面貌：整到人工湖咁

撰文： 楊婉婷 楊嘉朗 陳浠文 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-21 16:37

屯門青山的青大石澗近日懷疑被人加建石屎台及種植物。有行山人士昨日（20日）於Facebook發文，指於青大石澗主瀑旁出現一個猶如「石棺」大小的石屎台，並發現一名中年漢身旁有一桶沙石。該山友懷疑是該名中年漢建造石屎台，遂質問對方﹕「係咪你整個石屎台出嚟？」中年漢承認並解釋因主潭一帶的石塊凹凸不平難以安坐，於是建出石台。山友又指，附近亦發現有石屎牆，更有人栽種植物，直斥是「破壞大自然」。 《香港01》今日（21日）到現場視察，發現石屎台有逾3米長、闊1米、高近半米，整齊、新淨的石台與附近環境格格不入。行山人士阿英稱，去年12月23日往上址時，仍是天然石頭形成的石壆，今日再到訪時見到石屎台，認為破壞了青大石澗原本的面貌，「梗係唔好啦，因為本身好原始，佢好自然一個湖，你依家整到好似人工湖咁。景點完全都唔同咗。」

青大石澗出現一個懷疑由人築建的石屎台。（網民Ryan Wong上傳至香港行山路綫及資訊谷）

不少山友批評建造者的行為，指是霸佔官地，呼籲發文者向有關部門作出投訴。有網民估計建造石屎台需時，亦需要大量材料，懷疑耗費了一段時間建造，而相中中年漢身旁有扁擔，杖的兩側皆有懸掛物品，未知是否有人將材料挑至石澗。亦有網民懷疑建設未完，估計有人會建雨棚及枱櫈。亦有人查問該處是否已進入青山操炮區範圍，稱﹕「如解放軍範圍政府做嘢更慢，近乎冇王管。」

另外，記者前往青大石澗的途中，見到有明顯是人帶上山的物件，包括沙發、健身用的腳踏機、健身設備等，亦有不少人在山坡非法耕種、搭棚架等。記者訪問了其中一名人士歐陽先生，他稱自己假日會到山上耕種，種了香蕉及菠蘿，「種野會畀人偷，當過下日神。」 歐陽先生又透露，沿途所見的很多人為設施都是整石屎台男事主所設，認為今次在青大石澗起巨型石屎台「做多咗，破壞咗自然環境。」

區議員：附近山坡公家地常被闢作私人用途

屯門良景選區區議員王德源表示，曾有人懷疑霸佔良景邨附近的公家地作私人用途，例如在良景邨良賢樓附近山坡，去年被揭變成行李篋倉庫，懷疑有從事買賣及維修行李篋工作的人將山坡當成工地。另外在新圍苑附近一個小球場旁有一條山路，有人在該處晾掛衣物，街坊亦形容「起咗條村」。對於今次在青大石澗有人懷疑建築石屎台，他指會了解該處由哪個部門管理，並嘗試作出跟進。他亦希望有關人士「收手」，指如果因大自然景觀不舒服便私自作改動，是不負責任的行為，「如果成座山都唔舒服，冇理由修築成座山㗎嘛」。

青大石澗位於青山西面腹地之中，曾被列入九大石澗之一，向西流往下白泥的大水坑出后海灣。而青山一帶為軍方練靶場，非屬郊野公園範圍。

地政總署發現有非法佔用政府土地情況，會根據香港法例第28章《土地(雜項條文)條例》採取管制行動，佔用人可能會被檢控。根據香港法例第28章《土地(雜項條文)條例》，佔用人首度被裁定犯該罪行時，可處罰款50萬 及監禁6 個月，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款5萬。在佔用人其後每次被裁定犯該罪行時，可處罰款100萬及監禁6個月，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款10萬。