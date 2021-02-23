兩賊闖足浴店扑頭劫老闆娘　途人追賊300米　報警保持通話拘一男

撰文： 劉定安 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-02-23 05:47

銅鑼灣發生扑頭劫案。據報兩名男子，在駱克道近東角道一間足浴店，假扮客人進入店內行劫，並用鎚仔及鐵通打傷女店主。女店主頭部掛彩追出，其他熱心途人見狀加入追捕，並與警方保持通話，通報賊蹤。警方隨後在信德街一酒店房間內，拘捕其中一人；另一賊則在逃。

凌晨2時許，據報有兩名男子，到銅鑼灣駱克道527號一間足浴店，其中一人進入店內，聲稱光顧按摩服務，另一人則在店外「睇水」。進入店舖的男子，竟趁機打開店內的抽屜意圖偷竊，44歲老闆娘發現立即阻止，卻被該兩男用鎚仔及鐵通等硬物毆傷頭部，隨即逃走，據知掠走約1,000元現金。

老闆娘遇襲後頭破血流，負傷追出直至約80米外的崇光百貨門口時，有其他熱心途人見狀，與女事主一同加入追捕。據了解警方最少接獲3名途人來電報案，有途人暗中尾隨賊人，並與警方保持通話，一直向警方更新賊人行蹤、及講述賊人的外貌衣著特徵等。

有途人目擊賊人走到告士打道310號柏寧酒店外，越過告士打道進入維多利亞公園。由崇光至柏寧酒店大約300米距離，途人追截則到此為止。警方港島衝鋒隊接獲上述訊息後，立即趕至維園四下搜索，其中一隊警員從興發街入口進入維園圍捕賊人，期間發現一名目標男子，於是展開追截。目標男子逃至維園對面的信德街，並走入一間酒店內。警員封鎖酒店，最終在其中一個房間內，拘捕一名男子。

據知，該名男子為印尼籍，衣著外型與較早時目擊者提供的疑人特徵相符，警方以涉嫌「行劫」將其拘捕，正調查其犯案動機，包括是否來港多時「山窮水盡」挺而走險。警方同時正追緝另一名操國語的賊人下落。被劫走的現金，據知仍於在逃人士手上。

同一時間，救護員則趕到崇光對開，為遇劫的女事主進行急救。女事主頭部包紮著繃帶，由救護車送往律敦治醫院治理。