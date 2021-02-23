葵涌強檢大廈老翁墮樓撼檢測車　反彈地面打中女途人　釀一死一傷

撰文： 邵沛琳 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-23 18:39

葵涌強檢大廈老翁墮樓撼檢測車，再反彈打中女途人！今日（23日）早上10時18分，警方接獲報案指，葵涌葵聯邨聯欣樓一名老翁由高處墮下。據知，墮樓老翁先撞向一輛停泊大廈後巷的「後備檢測車」的車頂，再反彈著地，其間墮樓老翁的手部擊中一名女途人的額頭。 墮樓的72歲姓陳老翁陷昏迷送仁濟醫院，經搶救後證實不治。至於被墮樓翁擊中的46歲姓曹女途人，她報稱額頭及肚部感到疼痛、清醒送院瑪嘉烈醫院治理；涉事的聯欣樓日前被政府納入強制檢測大廈，事發前，2輛檢測車駛至現場，其中一輛停泊於大廈正門，不少居民在樓下排隊檢測，另一輛屬於後備檢測車．則停於大廈後巷位置。至於受傷的女途人亦居於邨內。事發後，現場有4名職員疑目睹事件受驚，要坐在一旁休息。警方將案件暫列有人墮樓處理，案件仍在調查。

發生墮樓人壓人事件的聯欣樓正進行強制檢測，當時不少居民在樓下一輛檢測車排隊檢測。墮樓老翁先撞向另一輛後備檢測車，再反彈至地上，其間壓傷一名女途人，事件中有4名職員疑目睹事件受驚。

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現場可見，被墮樓老翁擊中泊於後巷的「後備檢測車」車頂位置有少許凹陷，其後該車被駛離墮樓位置，署方人員之後清理現場，並於中午時分重新投入檢測服務，現場仍有10多人在正門排隊等待接受檢測。



警方接獲報案指，該名72歲姓陳老翁倒臥葵涌葵聯邨聯欣樓對開位置，懷疑仔從高處墮下。其間，老翁的四肢懷疑擊中一名途經上址的46歲姓曹女子。警員接報到場，老翁昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。至於曹女額頭受傷及腹痛，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方於現場檢獲遺書，老翁有身體病紀錄，初步調查相信他從上址一單位的房間墮下，其死因有待驗屍後確定。

過去10年發生7宗「墮樓壓途人」案件，途人3死4傷：

翻查資料顯示，過去本港曾發生墮樓人士壓中途人的案件。連同今次事件，過去10年發生7宗墮樓壓中途人案件，7名受害者中釀成3死4傷。包括2019年9月，旺角通菜街一名30歲冷氣工失足墮地，壓傷一名女途人。冷氣工送院不治，至於女途人腳、盆骨受傷清醒送院。



另外2016年12月，銅鑼灣鬧市有搭棚男工人失足墮樓，其間壓中一名女途人。搭棚工經搶救後不治，至於女途人腳部受傷清醒送院；2012年3月，土瓜灣一名男子疑生意失敗墮樓，壓傷一名八旬男途人，釀成途人死亡、墮樓男重傷；同年4月，太古城一名女子墮樓時壓中一名路過的女傭，兩人均證實不治。



而在2010年12月，黃大仙下邨一名男子跳樓時，手部打中男途人面部，墮樓男當場死亡，男途人則墮地頭傷；同年2月，馬鞍山耀安邨一名七旬老婦晾衫時失足墮下，其間壓中一名中年過路婦，兩人證實死亡。

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