尖沙咀二手名牌袋店舖遭爆竊　警拘3人起回$50萬失物

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-23 22:05

尖沙咀一間樓上二手名牌袋店舖昨日（22日）遭人爆竊，損失一批名牌手袋，油尖警區刑事調查隊接手調查後，發現與上月29日區內一個住宅單位爆竊案有關，相信為同一批賊人所為，兩案合共有80萬元的飾物及二手名牌袋被偷去。經調查後今日（23日）拘捕2男1女，分別涉嫌爆竊及處理贓物罪，並成功起回總值約50萬元的贓物。

油尖警區刑事調查隊第10隊主管林家樂表示，警方分別於1月29日及2月22日（本周一）接獲報案，指尖沙咀金巴利道一個住宅及加拿分道一間樓上二手名牌袋店舖被賊人爆竊，合共損失值約31萬的飾物及值約49萬元的二手名牌手袋。警方透過深入調查及情報搜集，並翻查大量閉路電視片段，鎖定3名涉案人士，今日中午12時，聯同油尖警區情報組人員展開拘捕行動，於油麻地區一酒店，拘捕一名46歲中國籍男子及一名40歲中國籍女子，他們涉嫌爆竊及處理贓物罪；而在尖沙咀區一賓館內亦拘捕一名54歲中國籍男子，涉嫌爆竊。部分被捕人士有黑社會背景。

警方經調查後，相信賊人經長時間搜尋目標單位及經過慎密部署，透過挑選可以避開閉路電視鏡頭的路線及不斷轉換居住的酒店地址，令警方調查困難。另外他們亦將贓物放於不同地方寄賣放售，以逃避警方追查。警方在上述兩個拘捕賊人的地點、其中一名被捕人士居住北角住所、油麻地區一個樓上賭博場所及港島區一間二手名牌手袋舖，成功起回總值約50萬元的贓物，包括21個共值約30多萬元的名牌手袋等。