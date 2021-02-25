葵涌兇殺案｜69歲死者頭部多處刀傷　負傷叫醒女兒報警

撰文： 蔡正邦 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-25 14:11

葵涌殺夫兇殺案，今（25日）早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。據了解73歲姓劉疑兇，患有抑鬱症及精神病超過30年，凌晨4時許突然持刀襲擊69歲丈夫頭部，造成多處刀傷，最長一處刀傷長達10厘米。事發後，男事主頭部大量流血，負傷叫醒睡夢中的女兒報警，其後與妻子一同送院，惜搶救無效延至凌晨5時40分不治。

葵涌殺夫兇殺案，今（25日）早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。（蔡正邦攝）

葵涌發生妻子涉斬殺丈夫案，事發於今日（25日）凌晨4時許，一名40歲女子報案，指其母親在麗瑤邨貴瑤樓寓所內，用刀襲擊其父親。70歲男事主頭部受傷昏迷，經急救後再送往瑪嘉烈醫院搶救。涉嫌斬人的73歲妻子自己亦有受傷，她當場被捕，事後由另一輛救護車送院，抵院時黑布蒙頭。

早上探員到麗瑤邨貴瑤樓現場搜證，政府化驗所人員亦到場。據了解73歲姓劉疑兇，患有抑鬱症及精神分裂症超過30年，凌晨4時許突然持刀襲擊69歲丈夫頭部，造成6處刀傷，最長一處刀傷長達10厘米。事發後，男事主頭部大量流血，負傷叫醒睡夢中的女兒報警，其後與妻子一同送院，惜搶救無效延至凌晨5時40分不治。

七旬婦涉菜刀斬夫被捕

警方表示正調查今日（25日）凌晨在葵涌發生的一宗謀殺案，案中一名69歲男子死亡。凌晨約4時20分，警方接獲一名40歲女子報案，指其父親在麗瑤邨貴瑤樓一單位內懷疑被其73歲母親以菜刀襲擊。

警員趕赴現場，發現該名69歲男子倒臥於上址，頭部嚴重受傷。他昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，其後於凌晨5時41分證實不治。警方經初步調查後，案件列作謀殺，該名73歲女子涉案被捕。她沒有表面傷痕，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。被捕女子正被扣留調查。

警方在案發現場檢獲一把菜刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。葵青警區重案組第二隊正調查案件。