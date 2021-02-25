葵涌兇殺案｜69歲翁遭妻斬亡　警：事前一家三口食飯無爭拗

撰文： 蔡正邦 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-25 14:09

葵涌七旬婦涉嫌殺夫，警方交代案情指今日（25日）凌晨4時許，一名40餘歲女子報案，稱其母親在麗瑤邨貴瑤樓寓所內，用刀襲擊其父親。警員趕往拘捕涉嫌斬傷丈夫的73歲女子。男事主負傷制伏妻子，將她按在地下，並奪去菜刀，惜終傷重不治，案件改列「謀殺」。經初步調查，兇徒患有精神分裂及抑鬱病，相信事件起因與她精神狀況有關，亦會朝夫妻感情及家庭經濟狀況方向調查。

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葵青警區刑事總督察王身樂交代案情指，今（25日）凌晨4時24分接獲麗瑤邨貴瑤樓高層單位一名女子報案，指其73歲母持刀襲擊其父親。衝鋒隊趕赴現場，發現男子頭傷流血，警員立即進行急救並安排送院。男事主負傷制伏妻子，將她按在地下，並奪去菜刀，惜終於凌晨5時41分傷重不治。

警方經初步調查後，案件列作謀殺，該名73歲女子涉案被捕。她沒有表面傷痕，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。被捕女子正被扣留調查。葵青警區重案組第二隊正調查案件，疑兇繼續被拘留，但因情緒不穩，留醫瑪嘉烈醫院未能錄取口供。

死者頭上有6處刀傷，分佈前額、頭頂及後腦，長度4至10厘米，將進一步解剖確定死因。警方初步調查相信，死者受太太持刀襲擊，現場發現相信是疑兇作案時使用的菜刀，上面染有血跡。疑兇患精神分裂及抑鬱病，需定時到葵涌精神科覆診及服藥，有駐院社工跟進而。她最後一次覆診為2月8日，昨晚事發前亦有服藥，而且「一家三口一齊食飯，無為任何事情爭拗過。」一家人居事發單位34年一直相安無事，無家庭暴力紀錄。根據事主女兒所講，案發前死者已入睡，疑兇疑襯死者熟睡，襲擊其頭部。

王指，警方相信事件起因與她精神狀況有關，會朝夫妻感情及家庭經濟狀況方向調查，是否有人外遇亦是調查重點。